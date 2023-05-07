Прорыв в исследовании болезни Альцгеймера: сон собак раскрывает тайну выздоровления

С возрастом у собак могут развиваться когнитивные расстройства, подобные тем, с которыми сталкиваются люди с болезнью Альцгеймера. Однако исследования показывают, что связь между ними может выходить за рамки этих симптомов.

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Когда наши пушистые друзья взрослеют, у них могут появиться когнитивные расстройства. Эти трудности могут проявляться посредством потери памяти, спутанности сознания и дезориентации. Однако недавние исследования показывают, что связь между понижением когнитивных функций у собак и болезнью Альцгеймера может иметь больше общего, чем просто схожие симптомы, пишет ScienceAlert.

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Группа исследователей из Университета штата Северная Каролина вместе с коллегами из Аргентины и Венгрии недавно провела исследование, чтобы изучить эту связь между сном и когнитивным снижением у собак.

Исследователи наблюдали за мозговыми волнами 28 пожилых собак во время двухчасового сна и обнаружили, что у собак с признаками деменции наблюдался менее глубокий сон и более сильная активность бета-волн, которая связана с бодрствованием.

Интересно, что у собак с признаками деменции также наблюдалась значительная потеря сна, который связан с лимфатической системой — транспортной системой, удаляющей белковые отходы из спинномозговой жидкости.

Сокращение сна было связано с ухудшением консолидации памяти во время глубокого сна у людей с болезнью Альцгеймера. Таким образом, результаты исследования позволяют предположить, что собаки могут быть полезной моделью для изучения болезни Альцгеймера и сна.

Исследователи использовали неинвазивный и этичный метод мониторинга сна собак, прикрепив электроэнцефалограмму (ЭЭГ) к голове собаки для записи мозговых волн снаружи черепа. Такой подход позволил команде создать более доступный и эффективный способ изучения сна собак без необходимости хирургической имплантации электродов.

Результаты исследования показали, что собаки с когнитивными нарушениями испытывают перебои во сне, схожие с теми, которые испытывают люди с болезнью Альцгеймера.

Таким образом, изучение моделей сна у собак может дать важные сведения о связи между сном и снижением когнитивных способностей у людей.

Исследователи надеются продолжить наблюдение за молодыми собаками по мере их старения, чтобы выявить ранние маркеры снижения когнитивных способностей, что может быть полезно как для собак, так и для их владельцев.

В конечном счете, это исследование может помочь в разработке методов лечения как для собак, так и для людей, страдающих от снижения когнитивных способностей и нарушений сна.

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Также мы писали о том, что препарат от болезни Альцгеймера дал положительные результаты в испытаниях. Исследование на поздней стадии, в котором приняли участие 1182 участника, показало 35-процентное замедление клинического и функционального снижения в течение 18 месяцев.

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