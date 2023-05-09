Невероятное путешествие домой: мужчина вернул 30 похищенных античных артефактов в Италию

Джей Стэнли, американский инженер баз данных для стартапа по созданию искусственного интеллекта, вернул 30 антикварных предметов в Италию.

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Американец вернул в Италию 30 антикварных вещей, которые он нашел в шкафу дома своего отца. Джей Стэнли наткнулся на вазы и статуэтки, датированные 6-3 веками до нашей эры, и решил отправить их на родину, пишет Guardian.

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Однако обнаружив в шкафу отца предметы старины, Стэнли понял, что они могли быть получены в результате незаконных раскопок, поскольку у них не было истории коллекционирования. С тяжелой совестью Стэнли нашел утешение в статье в Guardian о Джоне Гомпертсе, жителе Вашингтона, который унаследовал древние артефакты от своей бабушки и вернул 19 предметов старины в страны их происхождения после того, как понял их возможное незаконное происхождение.

Гомпертс обратился за советом к профессору Кристосу Цирогианнису, бывшему старшему полевому археологу Кембриджского университета, который возглавляет исследования в области незаконного оборота древностей на кафедре ЮНЕСКО по угрозам культурному наследию в Ионическом университете, Греция.

За 17 лет исследователь выявил 1 663 награбленных предмета в аукционных домах, коммерческих галереях, частных коллекциях и музеях, предупредив полицию и правительства, а также помог репатриировать предметы.

В случае Гомпертса он посоветовал ему вернуть предметы старины в Италию, Грецию, Кипр и Пакистан, соответственно, и на основании этого совета Гомпертс вернул экспонаты. Вдохновленный историей Гомпертса, Стэнли обратился к ученому за советом, как вернуть найденные им предметы.

Мужчина посоветовал Стэнли, что непроверенные древние предметы итальянского происхождения должны быть возвращены в Италию Фото: The Guardian

Мужчина посоветовал Стэнли, что непроверенные древние предметы итальянского происхождения должны быть возвращены в Италию. Стэнли тщательно упаковал древности и доставил их в посольство Италии в Вашингтоне.

Итальянское посольство выразило благодарность за усилия Стэнли по возвращению артефактов, написав ему следующее: "Мы очень благодарны за ваше предложение вернуть экспонаты итальянскому правительству для сохранения и консервации. Мы получили фотографии, которые были полезны для оценки их сохранности и происхождения, чтобы спланировать их будущую репатриацию".

Хотя древности Стэнли не были исключительными предметами, исследователь подчеркнул важность принципа их возвращения. Он похвалил и Гомпертса, и Стэнли за то, что они подали выдающийся пример другим владельцам непроверенных предметов старины.

Стэнли надеется, что его поступок вдохновит других последовать его примеру, и его совесть чиста, когда он знает, что поступил правильно. Его отец был бы полностью согласен с его решением, а Стэнли теперь понимает, что древности были намного старше, чем он думал вначале.

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