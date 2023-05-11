"Подземелье и драконы" по рецепту: настольные ролевые игры имеют терапевтический эффект

Терапевты обращаются к ролевым играм, таким как "Подземелье и драконы", чтобы помочь своим пациентам улучшить самооценку, социализацию и общее состояние психического здоровья.

Related video

Подземелья и драконы, ролевая игра, покорившая мир в 1970-х годах, в последние годы вновь обретает популярность. И хотя многие могут рассматривать ее как форму побега, "Подземелье и драконы" исследуют терапевты и психологи, которые видят в ней потенциальный инструмент для улучшения эмоционального и социального благополучия, пишет IFLScience.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Впервые изобретенная в 1974 году Гэри Гайгексом и Дэйвом Арнесоном, Dungeons and Dragons вдохновила множество игровых систем, и доставила удовольствие миллионам людей по всему миру.

Игра позволяет игрокам создавать множество рас с разными профессиями и в разных фантастических сценариях. Ветераны игры часто хвалят ее за социальное измерение, креативность, расширение личных возможностей, а также за то, что она почти полностью основывается на воображении.

Однако, несмотря на ее положительные стороны, репутация игры запятналась в 1980-х годах, когда она стала ассоциироваться с охватившей Америку "Сатанинской паникой".

Сатанинская паника была истерическим движением, приведшим к сотням обвинений и судебных процессов по всей стране, а Dungeons and Dragons и ее сторонники стали главной мишенью людей, осуществивших громкую медиа-атаку и осудивших игру как оккультный инструмент, предназначенный для того, чтобы привести детей к демонической одержимости.

Теперь новое поколение психологов и терапевтов присоединяется к все большему энтузиазму, используя Dungeons and Dragons в своей клинической работе.

По словам Франческо Каузо, клинического психолога из Австралии, игра "Подземелья и драконы" может стать отличным средством для налаживания контакта, а также дает уникальную возможность оценить эмоциональную осведомленность клиента, и его способность воспринимать разные взгляды.

Для Каузо, играющего в ролевые игры с подросткового возраста, выбор персонажа игроком является источником информации, полезной для лечения. Он часто замечает, что игроки выбирают своих персонажей с определенным намерением, и ему как терапевту интересно, что это за намерение.

Персонажи, которых создают игроки, могут соответствовать потребностям и опыту, к которым они стремятся и которых им не хватает в жизни, и это может стать прекрасной отправной точкой для решения этих проблем в терапии. Это может служить отличной практикой для установления границ или ведения сложных разговоров.

Более того, играть персонажем с кардинально отличными идеями, интересами, мотивациями, симпатиями и антипатиями — ценная возможность проверить альтернативные подходы к собственному мышлению и получить представление о других способах бытия. Это может способствовать лучшей эмпатии и дать возможность увидеть мир глазами другого.

Во многом использование игры "Подземелье и драконы" как инструмента в терапевтической встрече не является чем-то новым. Игра сама по себе имеет разные преимущества для психического здоровья и используется для помощи детям в терапии с тех пор, как психология возникла как наука.

Однако доказано, что она также полезна и для взрослых, например, способствует развитию адаптивного поведения, креативности, репетиции ролей, интеграции ума и тела, повышению самооценки и социализации.

В общем, "Подземелья и драконы" дает уникальную возможность исследовать свой внутренний мир и потренировать навыки, необходимые в реальной жизни, в безопасной, контролируемой среде. Игра предлагает общее творческое пространство, где игроки могут взаимодействовать друг с другом, исследовать свои творческие способности, а также развивать навыки решения проблем и коммуникации.

Кроме того, это может быть ценным инструментом в решении ряда проблем психического здоровья, включая тревогу, депрессию, травму и зависимость. К примеру, игра может помочь людям с тревожностью развить навыки преодоления симптомов, такие как глубокое дыхание и осознанность, чтобы справиться с ними.

Также игру можно использовать для исследования и обработки травматического опыта, позволяя людям работать со своими эмоциями в безопасной, контролируемой среде.

Поскольку специалисты по психическому здоровью продолжают исследовать потенциал ролевых игр, таких как "Подземелья и драконы", в терапии, по всей вероятности, мы увидим все больше людей, которые получают пользу от этого инновационного подхода к лечению психического здоровья.

Ранее Фокус писал о том, что разбивает сердце гораздо хуже. Новое исследование разрывов отношений, выявило невероятные результаты: "исчезновение" романтического партнера и "исчезновение" друга — это две разные вещи, которые имеют разные предпосылки и имеют четко выраженные негативные последствия.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.