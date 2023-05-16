Древние древесные гиганты: знакомство с крупнейшими австралийскими сумчатыми

Эти травоядные сумчатые млекопитающие, известные под названием нимбадон, жили на деревьях и весили примерно 70 килограммов, что делает их самыми крупными древесными млекопитающими, когда-либо задокументированными в Австралии.

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Ископаемые скелеты, хоть и давно умершие, дают прекрасную возможность заглянуть в образ жизни и среду обитания вымерших существ. Благодаря тщательному анализу различных характеристик, найденных в окаменевших костях, мы можем разгадать не только размер и форму животного, но и его двигательные способности, образ жизни и конкретную среду, в которой она жила, пишет 9News.

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Исследователи сосредоточились на 15-миллионнолетних скелетных останках колоссального медведеподобного сумчатого, обнаруженные в известной зоне всемирного наследия Риверсли, расположенной в стране Вааньи на северо-западе Квинсленда.

Эти живущие на деревьях травоядные сумчатые, известные как нимбадон, весили около 70 килограммов, что делает их самыми крупными дендроидными млекопитающими, когда-либо зафиксированными в Австралии.

Нимбадон принадлежал к группе дипротодонтоидов — разнообразной группе вымерших сумчатых, отличающихся значительными размерами. В этой группе мы находим великолепного дипротодона, 2,5-тонного мегафаунистического сумчатого, а также особых хоботных сумчатых, напоминающих современных тапиров.

Интересно, что нимбадон имеет ближайших родственников с вомбатами, несмотря на то, что размеры его тела и образ жизни больше напоминают солнечных медведей, которые сегодня обитают в тропических лесах Юго-Восточной Азии.

Первые наблюдения за челюстными костями нимбадонов, обнаруженными в Риверсли в 1993 году, позволили предположить, что эти сумчатые были крупными листоедами, питавшимися на лесной подстилке. Однако, как и многие другие виды, найденные в Риверсли, более тщательное изучение показало исключительное своеобразие и пленительный характер этих животных.

Теперь, благодаря восстановлению полных скелетов, включая образцы, представляющие различные стадии развития — от молодых особей с мешочками до зрелых взрослых, — наши представления о нимбадоне значительно расширились.

Он обладал сильными руками с удивительно подвижными плечевыми и локтевыми суставами. Кроме того, его руки и ноги имели специально приспособленные противоположные большие пальцы и большие изогнутые когти, облегчающие лазание, пробивание коры и хватание ветвей.

Он обладал сильными руками с удивительно подвижными плечевыми и локтевыми суставами Фото: Peter Schouten

Примерно 15 миллионов лет назад нимбадон процветал в тропических лесах низменной Австралии. В этих биоразнообразных, зеленеющих лесах обитало огромное количество необычных существ, включая плотоядных кенгуру, лазающих по деревьям крокодилов, предковых тилацинов, сумчатых львов размером от кошки до леопарда, колоссальных змей, напоминающих анаконду, гигантских утконосов и загадочных сумчатых, настолько необычных, что они заслужили прозвище "Thingodonta".

Хотя цикличность роста была зафиксирована у сумчатых, таких как западный серый кенгуру, исследование показывает, что рост конечностей у нимбадона был значительно медленнее и продолжительнее, чем у кенгуру.

Анализ костей одной особи выявил по меньшей мере семь-восемь циклов роста, что указывает на то, что этому дендроидному гиганту потребовалось не меньше, а скорее всего и больше времени, чтобы достичь половозрелого возраста в полный рост. Такой длительный период развития, а также возможность увеличения продолжительности жизни, не является редкостью для такого исключительного и крупного существа, как нимбадон.

Исследователи считают этих загадочных дендроидных сумчатых реальным воплощением легендарных "медведей-касаток" из австралийского фольклора — таинственных существ, обитающих на деревьях, которые неожиданно спускаются на ничего не подозревающих животных.

Когда группы нимбадонов маневрировали под пологом тропического леса, молодые и взрослые особи иногда теряли хватку и падали с верхушек деревьев. Некоторые из них оказывались в пещерах на лесной подстилке, что объясняет сочлененное состояние, в котором мы обнаружили их останки.

Учитывая постоянные сюрпризы, которые приносит изучение этих необычных вымерших млекопитающих из Риверслея, мы с нетерпением ждем новых открытий. Текущие исследования сосредоточены на изучении характера износа микроструктуры зубной эмали нимбадона, чтобы пролить свет на рацион питания этого легендарного каплерогого медведя.

Несомненно, эти предстоящие находки продолжат оспаривать наши первоначальные предположения относительно образа жизни нимбадона и различных своеобразных обитателей древних внутренних тропических лесов Риверсли.

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