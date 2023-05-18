Доисторические короли планеты. Ученые подсчитали, сколько тираннозавров бродило миллионы лет назад

Недавно ученые пересмотрели общее количество особей тираннозавра Рекса, которые блуждали по нашей планете на протяжении всей истории, обнародовав приблизительную цифру этих колоссальных властителей динозавров.

Related video

Еще в апреле 2021 года исследование показало, что между 68 и 65,5 миллиона лет назад на Земле проживало до 2,5 миллиарда особей тираннозавра Рекса. Однако новый анализ, опубликованный 18 апреля этого года, поставил эту цифру под сомнение, предложив более консервативную оценку — около 1,7 миллиарда, пишет Live Science.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Ева Грибелер, эволюционный эколог из Майнцкого университета имени Иоганна Гутенберга в Германии и автор нового исследования, заявила, что ее пересмотренная модель учитывает ранее проигнорированные аспекты вида, что привело к уменьшению количества тираннозавров.

Чарльз Маршалл, палеонтолог из Калифорнийского университета в Беркли, который возглавлял исследование 2021 года, описал обновленное исследование как совершенствование работы оригинальной команды, что способствовало более всестороннему исследованию.

Первоначальное исследование использовало сложную модель, разработанную командой Маршалла, которая учитывала различные факторы, такие как средняя масса тела, плотность популяции, примерный географический ареал, возраст половой зрелости, количество отложенных яиц, средняя продолжительность жизни, уровень выживания и время смены поколений. Модель показала, что примерно 20 000 особей составляют каждое поколение вида, а около 125 000 поколений охватывают 2,5 миллиона лет их существования, что в целом составляет 2,5 миллиарда тираннозавров.

Тем не менее Грибелер оспаривала некоторые данные, интегрированные в эту модель. Она считала, что показатели выживаемости и способности откладывать яйца, а также количество поколений, которые произошли за этот период, были переоценены командой Маршалла, что привело к искажению результатов.

После оригинальной работы Грибелер провела свое исследование, которое показало, что эти величины больше похожи на те, что наблюдаются у современных птиц и рептилий. При включении в обновленную модель это исследование показало, что каждое поколение охватывало 19 000 особей, всего около 90 000 поколений, что привело к максимальной численности 1,7 миллиарда особей.

Маршалл подчеркнул, что первоначальное исследование было мотивировано чистым любопытством и имело целью оценить количество тираннозавров, обитавших на Земле, — усилие, подобное созерцанию количества звезд на небе. Команда была довольна достижением разумного приближения, но они выразили удовлетворение "более реалистичной" оценкой, полученной в результате недавнего обновления.

Независимо от точного подсчета, оба исследования провоцируют интригующий вопрос: где же останки всех этих тираннозавров? Фото: Keegan Houser/University of California, Berkeley

Независимо от точного подсчета, оба исследования провоцируют интригующий вопрос: где же останки всех этих тираннозавров? Грибелер и Маршалл подчеркивают важность дальнейших исследований, ведь если предсказания оправдаются, то мы обнаружили лишь 0,0000002% этих колоссальных динозавров.

Наше представление об этом виде находится в состоянии постоянной эволюции. В последние годы мы стали свидетелями многочисленных открытий, которые перевернули наше представление об этих давно вымерших динозаврах-королях.

Ранее Фокус писал, что динозавры ходили по Земле на миллионы лет раньше. Ютараптор, яростный динозавр, живший на Земле более 135 миллионов лет назад, снова попал в заголовки газет после того, как недавнее геологическое исследование показало: он гораздо старше, чем считалось изначально.

А также мы рассказывали о редком эмбрионе динозавров. Когда речь идет о палеонтологических находках, мало что имеет такую же ценность, как окаменевшие яйца этих вымерших животных.