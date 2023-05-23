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Технологии и наука

Наследие внука Чингисхана: в Китае обнаружено 12 неизвестных гробниц династии Юань (фото)

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Фото: Arkeonews | Раскопки в Цзинане, провинция Шаньдун, обнаружили сокровищницу артефактов и удивительно хорошо сохранившихся кирпичных фресок времен династии Юань

Раскопки в Цзинане, провинция Шаньдун, обнаружили сокровищницу артефактов и удивительно хорошо сохранившихся кирпичных фресок времен династии Юань. Эта замечательная находка проливает новый свет на культурные и художественные достижения этой древней китайской династии.

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Недавно археологи совершили важное открытие в городе Цзинань, расположенном в китайской провинции Шаньдун. Они успешно раскопали 12 древних гробниц, которые датируются примерно 700 годами и принадлежат династии Юань (1271–1368). Эта находка — один из самых заметных археологических прорывов в регионе, пишет Arkeonews.

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Династия Юань была основана Хубилай-ханом, внуком знаменитого завоевателя Чингисхана. Надписи, найденные в погребальном комплексе, показывают, что гробницы связаны с семьей по имени Го.

Среди этих замечательных гробниц одна содержала две хорошо сохранившиеся погребальные камеры, украшенные фресками времен династии Юань. Эти фрески, выполненные с помощью зубил и деревянных молотков, изображают сложные узоры, вырезанные на кирпичах. Примечательно, что на фресках изображены традиционные китайские узоры, такие как сороки и ветви, символизирующие удачу.

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Среди этих замечательных гробниц одна содержала две хорошо сохранившиеся погребальные камеры, украшенные фресками времен династии Юань
Фото: CFP

Ли Минг, директор местного института археологии, подчеркнул, что эта коллекция кирпичных настенных гробниц династии Юань является крупнейшей из когда-либо обнаруженных в провинции. Он отметил, что гробницы были тщательно выстроены в упорядоченном и спланированном порядке, а некоторые люди в комплексе состояли в кровном родстве. Это открытие дает ценную информацию для исследователей, изучающих устройство семейных кладбищ во времена династии Юань.

В ходе раскопок, начатых 23 апреля, было обнаружено более 60 артефактов, включая керамическую и фарфоровую посуду, бронзовые зеркала, медные монеты и различные культурные реликвии. Эти находки будут способствовать изучению производства фарфора в регионе в период правления династии Юань.

Хубилай-хан, член семьи Чингизиды и пятый император-каган Монгольской империи, основатель монгольского государства Юань, в состав которого входил Китай, правил династией Юань с 1271 по 1368 год.

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