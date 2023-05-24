Исчезнувшая колония Роанок: интригующая загадка до сих пор водит исследователей кругами

Противоречивый камень Даре — непростой артефакт, который, как считается, содержит ответы на вопрос о судьбе поселенцев Роанока: истории о болезнях, конфликтах коренных американцев и одно вырезанное на дереве слово переплетаются, создавая яркую картину непреходящей исторической тайны.

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Загадка, окружающая потерянную колонию Роанок, продолжает тревожить американское население, вызывая постоянные догадки. Общины поселенцев, которые, как считалось, бесследно исчезли, оставили после себя озадачивающие доказательства, углубляя интригу вокруг их судьбы. Среди этих загадочных остатков так называемый камень Даре стал потенциальным ключом к разгадке запутанного повествования. Однако следует задуматься над вопросом, действительно ли этот камень содержит послание от пропавших поселенцев, или это хитроумно выдуманная уловка, пишет IFLScience.

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В 1587 году Джон Уайт привел группу из примерно 115 английских поселенцев на остров Роанок, расположенный у восточного побережья современной Северной Каролины. Эта попытка стала второй попыткой колонизации после предыдущей неудачной попытки, предпринятой несколькими годами ранее. К сожалению, их стремления оказались тщетными.

Вскоре после их прибытия Уайт отправился в Англию за припасами. Он оставил свою жену, дочь Элеонору Даре, ее мужа Ананиаса Даре, их дочь Вирджинию, которая стала первым английским ребенком, родившимся в Америке, и остальных поселенцев, чтобы продолжить развитие колонии.

К сожалению, возвращение Уайта в колонию сильно затянулось из-за одновременной угрозы вторжения испанской Армады в Англию. Когда он наконец вернулся в Роанок в 1590 году, то обнаружил, что остальные поселенцы, включая его семью, исчезли. Одинокая подсказка, вырезанная на дереве и содержащая слово "Кроатон", была единственным значимым указанием на их судьбу.

Почти три с половиной века спустя, в 1937 году, человек по имени Луис Хаммонд явился в Университет Эмори в Атланте с необычным камнем, который он якобы обнаружил, собирая орехи возле Эдентона, Северная Каролина. На поверхности этого камня, представляющего собой плиту, были выгравированы выцветшие надписи, что побудило Хаммонда обратиться в университет за помощью в расшифровке их значения. Выводы экспертов оказались поразительными.

На одной стороне плиты было написано предложение, приписываемое Элеоноре Даре, предположительно написанное ею: "Ананиас Даре и Вирджиния отправились на небеса в 1591 году". Кроме того, в нем содержались указания показать камень Джону Уайту, если он будет найден.

На обратной стороне разворачивалось объяснение — рассказ о том, что вскоре после отъезда Уайта в Англию поселенцы перебрались на материк. Там они столкнулись с болезнями и враждебными нападениями коренных американцев, в результате чего погибли все, кроме семи человек. Умершие, включая родственников Уайта, были упокоены в шести километрах к востоку от реки, их могилы были украшены выгравированными камнями с их именами.

Могла ли эта загадочная плита разрешить тайну пропавших колонистов? Оставался один важный вопрос — была ли она подлинной? Хейвуд Дж. Пирс-младший, профессор, наиболее заинтересованный в камне, обнаружил, что он состоит из кварца — материала, действительно распространенного в той местности, где его якобы нашел Хаммонд.

Однако кварц встречается и в других местах, что делает это наблюдение неубедительным. Кроме того, возникли сомнения по поводу языка, использованного в гравюрах, особенно орфографии. Хотя Пирс-младший нашел современные примеры многих слов, он определил пять слов как уникальные, что не подтверждает и не опровергает подлинность камня. Скептицизм охватил и других ученых в Эмори, заставив их воздержаться от участия в этом деле.

В попытке установить истину Пирс и его отец предложили вознаграждение в 500 долларов тому, кто владеет другими камнями Даре. Как и ожидалось, это предложение вызвало поток примеров, всего 48, причем 42 из них поступили от одного каменщика, что окончательно дискредитировало их как подделки.

Наконец, 15 мая 1941 года газета Hollywood Citizen-News опубликовала статью под заголовком "Найдены подделки камней Даре", сопровождаемую изображением одноименного камня. В статье утверждалось, что язык, начертанный на камне, не является подлинным, ссылаясь на последовательное написание в то время, когда стандартная английская орфография еще не сформировалась.

Кроме того, в статье утверждалось, что использование римских букв, применявшихся только образованными современниками, противоречит распространенной практике использования готического шрифта среди людей даже со средним уровнем образования. Эти аргументы в сочетании с распространением других поддельных камней фактически решили судьбу камня Даре.

Следовательно, можно сделать вывод, что камни Даре действительно были мистификацией. Несмотря на сомнительную историю, связанную с этими камнями, некоторые люди все еще надеются, что оригинальный экземпляр, обнаруженный Хаммондом, может быть подлинным.

В 2016 году геолог и президент Университета Бренау Эд Шрадер провел тщательное исследование камня с надписью. Шрейдер обнаружил, что внутренняя часть камня светлее, чем внешняя, что позволяет предположить, что первоначально надписи были более заметными.

Однако настоящий текст выглядит темнее, чем внутренние слои, что говорит о значительном выветривании с течением времени. Хотя химическая обработка может воспроизвести такое потемнение, ее сложный характер требует определенного уровня знаний.

Шрейдер утверждает, что эти наблюдения подтверждают предполагаемый возраст камня. Тем не менее он признает, что лингвистические вопросы, особенно использование инициалов "EWD", по-прежнему представляют собой проблему. В конце XVI века использование инициалов было крайне редким явлением.

Поэтому вопрос о подлинности камня Даре остается нерешенным. Тем не менее вполне вероятно, что предполагаемая "тайна" потерянной колонии Роанок уже давно раскрыта. Другими словами, вполне правдоподобно, что пропавшие поселенцы искали убежище среди местных племен коренных американцев, обитавших в этом районе.

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