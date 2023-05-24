В странной звездной системе обнаружена звезда из темной материи: как это может быть

Новое исследование предполагает, что впервые была обнаружена бозонная звезда.

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Двое астрономов из Чехии представили новое исследование, которое еще не прошло рецензирование, где они утверждают, что в странной звездной системе находится звезда из темной материи. Это первый случай обнаружения бозонной звезды, пишет Live Science.

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Еще несколько лет назад космический телескоп Gaia обнаружил звезду, похожую на Солнце, которая вращается вокруг невидимого объекта. Изначально астрономы предположили, что скорее всего этим объектом является черная дыра. Но двое ученых из Чехии считают, что на самом деле это абсолютно новый тип звезды, состоящей из темной материи.

Сама звезда имеет 0,93 массы Солнца и состоит примерно из тех же химических элементов. А вот ее невидимый компаньон, предполагаемая черная дыра, лишь в 11 раз больше Солнца по массе. Звезда и ее сосед вращаются вокруг друг друга на расстоянии примерно в 1,4 астрономических единицы. Примерно на таком расстоянии находится Марс от Солнца.

По словам ученых, теоретически спутником похожей на Солнце звезды могла быть черная дыра. Но эти объекты появляются после разрушения огромных звезд и в таком случае соседняя звезда должна была появиться почти в одно и то же время с черной дырой. Для того, чтобы два объекта кружились рядом в течение миллионов лет нужно очень много разных условий, которые скорее всего не были выполнены.

Поэтому авторы нового исследования и предположили, что соседом похожей на Солнце звезды на самом деле является звезда, которую еще никогда не находили и она представляет собой новый тип таких объектов, потому как состоит из темной материи.

Авторы нового исследования предположили, что соседом похожей на Солнце звезды на самом деле является звезда, которую еще никогда не находили и она представляет собой новый тип таких объектов, потому как состоит из темной материи Фото: Daily Mail

Согласно современным научным представлениям темная материя является невидимой формой материи, потому как не взаимодействует со светом. Тем не менее большая часть массы каждой галактики состоит именно из темной материи. Одни ученые считают, что она равномерно распределена по галактикам, а другие, что темная материя собирается в комки.

По словам авторов исследования, темная материя может представлять собой новый вид такой частицы, как бозон. Эти частицы переносят фундаментальные взаимодействия, или главные силы природы, других частиц. Напоминаем, что существует слабое, сильное, электромагнитное и гравитационное взаимодействие. Кстати, фотон (частица света) является бозоном, переносящим электромагнитное взаимодействие. Пока что физики знают о том, что существует лишь несколько видов бозонов, но это не значит, что этих видов не может быть намного больше.

По словам авторов исследования, эти пока что неизвестные виды бозонов не переносят никакое взаимодействие и тем не менее наполняют всю Вселенную. Но эти частицы могут собираться в комки размером с огромные звездные системы или же по размерам напоминать звезды. Именно такие гипотетические звезды, которые еще никто никогда не находил, получили название бозонные звезды.

Новое исследование предполагает, что впервые была обнаружена бозонная звезда Фото: Live Science

Согласно исследованию, обнаружить звезду, состоящую из темной материи можно только благодаря влиянию ее гравитации на окружающую среду, например, на соседнюю обычную звезду. Ученые считают, что данные наблюдений телескопа Gaia больше согласуются с тем, что возле похожей на Солнце звезды все же находится именно звезда из темной материи, а не черная дыра.

Но эта теория еще не прошла экспертную оценку научного сообщества. С другой стороны, сами авторы указывают на то, что нужно продолжить наблюдение за странной звездной системой, чтобы получить подтверждение их выводам.

Фокус уже писал о том, какой химический элемент можно считать самым тяжелым по массе в известной нам Вселенной. Хотя однозначные выводы сделать не так и просто.

Также Фокус писал о том, что ученые пришли к выводу, что на самом деле черные дыры могут представлять собой складки в ткани пространства-времени и они являются не тем, чем мы предполагаем.