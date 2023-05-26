Проспать полет на Марс. Ученые впервые успешно протестировали искусственную гибернацию

Если новое открытие можно будет применить к людям, то полеты в глубокий космос будут менее проблематичными.

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Ученые смогли ввести в состояние искусственного анабиоза грызунов, которые в природе никогда не впадают в спячку. У людей может быть такая же скрытая особенность, активировав которую человека также можно ввести в такое же состояние. Это поможет решить проблемы дальних космических полетов, на которые могут уйти годы, пишет The Guardian.

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В некоторых фантастических фильмах и книгах космические путешественники погружаются в спячку, чтобы пережить очень долгий космический полет. Согласно современным научным представлениям, на полет к ближайшим звездам могут уйти годы и даже десятилетия. Но, если человек будет находится в состоянии искусственного анабиоза, то такой полет можно будет перенести гораздо легче.

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, США, провели уникальный эксперимент на грызунах и оказалось, что искусственную спячку можно вызвать у животных, которые в природе не впадают в состояние анабиоза.

Ученые обнаружили нейроны в области мозга грызунов, в частности мышей и крыс, которая называется преоптическая область гипоталамуса и оказалось, что они участвуют в регуляции температуры тела и метаболизма во время анабиоза. Как показало исследование эти нейроны можно активировать с помощью ультразвука, что приведет к тому, что грызуны впадают в искусственную спячку.

Когда ученые провели стимуляцию особых нейронов в мозге мышей, то температура их тела снизилась примерно на 3 градуса Цельсия. Также у этих грызунов изменился обмен веществ, а сердце замедлило свой ритм почти вдвое. Постоянная подача ультразвуковых сигналов в мозг мышей позволила держать их в состоянии искусственного анабиоза в течение суток. Когда эксперимент был прекращен, то все мыши проснулись.

Если новое открытие можно будет применить к людям, то полеты в глубокий космос будут менее проблематичными Фото: NASA

После этого был проведен такой же эксперимент на крысах, но их температура тела снизилась на 1 градус Цельсия, но также произошли изменения в обмене веществ и сердцебиении, что привело к тому, что животные также впали в спячку.

Ученые считают, свои результаты настоящим научным прорывом и теперь хотят провести исследования на более крупных животных. Авторы исследования полагают, что в мозге человека также скрываются подобные нейроны, которые можно стимулировать ультразвуком, чтобы вызвать искусственный анабиоз.

По словам Хонг Чена из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, астронавты в будущем могли бы носить специальные устройства на голове для влияния на область гипоталамуса в мозге. Это также может привести к снижению температуры тела, более медленному обмену веществ и замедленному биению сердца. Как результат, астронавты смогут войти в состояние искусственного анабиоза. Выведет их из этого состояния то же устройство, посылающее другие сигналы в мозг.

По словам Мартина Ястроха из Стокгольмского университета, Швеция, не принимавшего участие в эксперименте, шансы на то, что подобная технология может быть применима к людям очень высоки. Ученый считает, что существует возможность того, что в мозге человека осталась после сотен тысяч лет эволюции особенность, отвечающая за переход в состояние спячки.

Фокус уже писал о том, что существует существенное различие между понятиями космос и глубокий космос.

Также Фокус писал о том, что Земля получила инопланетный сигнал с Марса и любой может попробовать его расшифровать.