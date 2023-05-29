Преступления против человечества "Отряда 731": найден японский "бункер ужаса" (фото)

В глубинах китайской провинции Хэйлунцзян археологи наткнулись на скрытую подземную крепость — жуткий бункер, когда-то служивший центром невыразимых ужасов во имя научного прогресса и ведения войны.

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Китайские археологи совершили важное открытие, раскопав подземный бункер. Он служил объектом для ужасающих экспериментов над людьми, проводимыми учеными Японской империи во время Второй мировой войны. О находке, расположенной вблизи небольшого города Анда в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, недавно объявил Институт культурных реликвий и археологии провинции Хэйлунцзян, пишет IFLScience.

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Подземный комплекс, состоящий из U-образной структуры размером примерно 33 метра в длину и 20,6 метра в ширину, охватывает сложную сеть взаимосвязанных тоннелей и камер. Эксперты утверждают, что это сооружение служило лабораторией и изоляционной зоной для "Отряда 731", печально известного тайного научно-исследовательского подразделения, созданного в оккупированном Японией Китае.

Вид с высоты птичьего полета на полигон Анда, где археологи обнаружили подземный объект по исследованию биологического оружия Фото: Heilongjiang Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology

Первоначально задуманное как подразделение здравоохранения в 1930-х годах, "Отряд 731" со временем превратился в центр исследований биологического и химического оружия, используя китайцев, корейцев, россиян и американцев в качестве подопытных "добровольных" жертв.

Ужасные преступления против человечества, связанные с этим исследовательским проектом, трудно понять. Под командованием генерала Сиро Исии жертвы подвергались грубому удалению жизненно важных органов и конечностей исключительно для изучения кровопотерь и травм.

На живых людях безжалостно испытывали разное оружие, в том числе гранаты, огнеметы, осколочные бомбы, бомбы с патогенными микроорганизмами и химические агенты.

Кроме того, людей подвергали отвратительным экспериментам с использованием камер низкого давления, что приводило к разрыву глаз, а также к поражению электрическим током, обезвоживанию из-за горящих потоков воздуха, смертельных вращений на центрифуге, инъекциям крови животных и облучению смертельными дозами рентгеновского излучения.

Оценки количества жертв, вызванных "Отрядом 731", отличаются, но считается, что от 3 000 до 12 000 мужчин, женщин и детей потеряли жизнь в результате их действий. Сотни тысяч человек погибли из-за инициатив отряда, таких как выпуск инфицированных чумой животных в населенные районы.

Оценки количества жертв, вызванных "Отрядом 731", отличаются, но считается, что от 3 000 до 12 000 мужчин, женщин и детей потеряли жизнь в результате их действий Фото: Википедия

К сожалению, эта тревожная страница истории свидетельствует о том, что Соединенные Штаты играли определенную роль в сокрытии многих зверств, совершаемых "Отрядом 731". После капитуляции Японской империи в августе-сентябре 1945 г. США тайно предоставили иммунитет от уголовного преследования за военные преступления многочисленным японским чиновникам, связанным с этим подразделением.

Кроме того, приложены целенаправленные усилия по сокрытию жизненно важной информации от Международного военного трибунала для Дальнего Востока, который служил японским эквивалентом Нюрнбергского процесса.

Шокирует тот факт, что данные, полученные в результате японских экспериментов над людьми, передали форту Детрик — лаборатории армии США, расположенной в городе Фредерик (штат Мэриленд), исторически (1943–1960 годы) центром разработки и испытания биологического, в частности энтомологического оружия.

Эту информацию затем использовали в программе страны по разработке биологического оружия в период холодной войны.

Археологи, ответственные за недавнее открытие бункера, отмечают, что он служит суровым напоминанием о длительном наследии зверств "Отряда 731" и их глубоком влиянии на глобальные усилия по предотвращению биологической войны.

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