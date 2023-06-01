Искушенные ящиком Пандоры. Ученые обнаружили то, что делает людей уникальным биологическим видом

Новое исследование предполагает, что наше врожденное чувство любопытства выделяет нас особенными среди других животных.

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В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, что выделяет нас на фоне других биологических видов. Теперь исследователи полагают, что основной уникальной чертой человечества является врожденное чувство любопытства, пишет Science Alert.

Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что в сравнении с обезьянами человеческие дети с большей вероятностью откроют загадочную "шкатулку", чем коробку с известным содержимым. Ученые полагают, что именно эта особенность и делает нас уникальными среди других биологических видов.

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В ходе исследования психолог Алехандро Санчес-Амаро из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии и когнитивист Федерико Россано из Калифорнийского университета в Сан-Франциско наблюдали за группами обезьян, содержащихся в неволе. Все они насчитывали от 15 до 29 особей и представляли собой смесь шимпанзе, горилл и бонобо. Далее ученые провели ряд тестов с использованием непрозрачных и прозрачных перевернутых чашек с сочными лакомствами.

Изначально ученые познакомили приматов с объектами, а затем предоставили им различные комбинации, например: прозрачная чашка с одной виноградиной и непрозрачная чашка с множеством виноградин. Далее обезьянам предстояло сделать свой выбор.

Позже исследователи повторили эти же эксперименты, но с группами детей в возрасте от 3 до 5 лет, в каждой из групп было по 24-27 реципиентов. В качестве награды ученые использовали наклейки. Результаты исследования свидетельствуют о том, что более половины человеческих детей выбирали непрозрачную чашку с неизвестным содержимым.

Однако исследователи отмечают, что не все дети были готовы пойти на риск, тем более, когда им показывали призовую наклейку. По словам авторов экспериментов, они обнаружили, что внутренние мотивы существенно влияли на выбор детей, поскольку они хотели исследовать непрозрачные чашки, даже когда не знали о возможной большей награде.

В то же время обезьяны напротив, с самого начала не особенно стремились исследовать таинственные чашки. Однако когда им давали намек на больший приз в непрозрачной чашке, они охотнее начинали выбирать именно их.

В то же время человеческие дети продолжали комбинировать свои результаты. Исследователи пришли к выводу, что на них влиял другой вид мотивации, а именно — любопытство. По сути, оно является мощным инструментов обучения. Известно, что люди жертвуют ресурсами ради информации, даже если она не имеет очевидной внешней выгоды.

Более того, некоторые исследователи полагают, что высокий уровень любопытства мог содействовать экспансии человечества за пределы Африки. Выходит, что наша склонность совать нос не в свои дела и заглядывать в коробку, из которой вырываются все беды мира, и есть запретный плод, делающий нас людьми

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали возраст, в котором дети перестают верить словам взрослых.