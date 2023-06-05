Удивительные кратеры Солнечной системы: названы поистине необычные "дыры" в небесных телах

Наша звездная система действительно удивительное место, ведь здесь можно найти много необычного. Среди таких необычных объектов них можно выделить и ударные кратеры.

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Ударные кратеры, которые образуются в результате падения астероидов и метеоритов, можно найти на всех каменистых планетах и спутниках Солнечной системы. Подобные ударные события меняют внешних вид поверхности таких объектов. Но на Земле ударных кратеров осталось не так много, ведь многие из них исчезли благодаря активным геологическим процессам. Но в других местах Солнечной системы есть несколько поистине удивительных ударных кратеров, которые хорошо сохранились. Издание The Conversation собрало 5 таких примеров.

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Бассейн Южный полюс — Эйткен на Луне

Темный регион в южной части Луны - это Бассейн Южный полюс — Эйткен Фото: NASA

Ударный кратер Бассейн Южный полюс — Эйткен находится на Луне и является самым большим, самым глубоким и самым старым кратером на спутнике Земли. Его диаметр составляет 2,5 тысячи км, глубина – от 6 до 8 км, а появился он 4,2 млрд лет назад.

Этот кратер находится на южном полюсе на обратной стороне Луны, хотя часть его видна и на видимой стороне. Пожалуй, это самое главное место на Луне, благодаря которому ученые получают информацию о геологии спутника Земли. Благодаря тому, что этот кратер очень глубокий, можно увидеть самые внутренние части коры Луны, которые образовались миллиарды лет назад.

Безымянный кратер (S1094b) на Марсе

На Красной планете находится много известных кратеров, которые получили свои названия. Но один из них еще не является таким известным и появился он всего полтора года назад. Поэтому пока этот кратер не имеет названия, а лишь обозначение — S1094b.

История его возникновения достаточно интересная. 24 декабря 2021 года посадочный аппарат InSight зафиксировал сильное марсотрясение на Красной планете. Немного позже орбитальный аппарат MRO сделал снимок предполагаемого эпицентра этого события.

Безымянный кратер (S1094b) на Марсе справа, а слева показан вид этой местности до удара Фото: NASA

Когда ученые сравнили два разных снимка одного и того же места, то они заметили изменение на поверхности Марса. Оказалось, что на планету упал космический камень, который образовал новый ударный кратер. Самое интересное, что кратер появился в тысячах километров от местоположения аппарата InSight, но сейсмические волны были такими сильными, что он смог зафиксировать появление нового ударного события на Марсе.

Цепочка Энки на Ганимеде

На самом большом спутнике Юпитера Ганимеде, который к тому же является самым большим спутником в Солнечной системе, находится необычное образование — Цепочка Энки. Это ряд или цепочка из 13 ударных кратеров, длиной в 162 км и шириной в 10 км. Кстати, подобное геологическое образование можно найти еще на одном спутнике Юпитера – Каллисто.

Цепочка Энки на Ганимеде Фото: NASA

Впервые Цепочку Энки сфотографировал космический аппарат "Вояджер-1" в 1979 году, и астрономы некоторое время не могли понять, как появились эти кратеры. Дальнейшие исследования показали, что эта цепочка кратеров образовалась в результате падения кометы, которая распалась на части.

Кратер Оккатор на Церере

Кратер Оккатор на Церере Фото: NASA

Карликовая планета Церера является самым большим объектом в главном поясе астероидов, расположенном между Марсом и Юпитером. Кратер Оккатор, который находится на Церере, впечатляет тем, что содержит яркое пятно в центре, которое стало известно, как и собственно сам кратер, после того, как Цереру в 2015 году исследовал аппарат Dawn.Кратер Оккатор имеет диаметр 92 км и глубину 3 км. Считается, что этот кратер появился в результате удара астероида размером в 5 км примерно 20-25 млн лет назад.

Кратер Аурелия на Венере

Кратер Аурелия на Венере Фото: NASA

Когда речь идет о размерах планет, то Венеру часто называют близнецом Земли, но это совершенно разные объекты. Такие выводы ученые смогли сделать благодаря наблюдениям за Венерой. Пока что лучшие снимки второй планеты от Солнца еще в 1990-х годах прошлого века сделал космический аппарат "Магеллан". Этот аппарат был оснащен также мощным радаром, с помощью которого ученые получили некоторое представление о поверхности планеты. Среди многих геологических особенностей Венеры можно выделить ударный кратер Аурелия, диаметром в 32 км.

Как уже писал Фокус, ученые разработали притягивающий луч, чтобы навести порядок в космосе.