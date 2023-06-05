Сложно даже представить: ученые выяснили, сколько на самом деле весит Млечный Путь

Используя разные методы измерений ученые получили более-менее точное значение массы нашей галактики.

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Взвесить галактику – это очень непростая задача, особенно в попытке узнать массу галактики, в которой мы живем. Оказывается, есть несколько способов получить точное значение массы Млечного Пути. Авторы нового исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv рассказали об этих методах и представили максимально точное, как они считают, значение массы нашей галактики, пишет Phys.

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Один из способов оценить массу Млечного Пути состоит в том, что нужно исследовать движение звезд в нашей галактике. Большинство звезд вращается по круговой орбите вокруг галактического центра. Поэтому можно использовать скорость звезды и ее расстояние от центра галактики, чтобы определить массу внутри ее орбиты. Используя зависимость скорости от расстояния можно получить так называемую кривую вращения. Именно измерение кривой вращения и в Млечном Пути, и в других галактиках позволило ученым выяснить, что они имеют гораздо большую массу, чем можно получить, наблюдая за звездами. Благодаря этому астрономы пришли к выводу, что огромную часть массы галактик составляет темная материя.

Сейчас ученые знают, что большая часть массы Млечного Пути не сосредоточена в центре, а простирается дальше в виде галактического гало. Его массу можно вычислить с помощью кривой вращения, но также с помощью наблюдений за шаровыми звездными скоплениями.

Эти скопления представляют собой компактную группу звезд, связанных гравитацией, которые двигаются по галактике как единый объект. Измерение их движения помогает измерить массу галактического гало.

Используя разные методы измерений ученые получили более-менее точное значение массы нашей галактики Фото: NASA/JPL

Чтобы вычислить массу самой внешней части галактического гало, можно наблюдать за движением галактик-спутников Млечного Пути. Поскольку они находятся за пределами нашего галактического гало, их орбитальные движения вокруг нашей галактики определяются всей ее массой. Недостатком этого метода является то, что при наличии всего нескольких десятков галактик результат получится не очень точным, считают ученые.

Также ученые называют еще один метод вычисления массы галактики, но он не основан на орбитальном движении тех или иных объектов. Например, можно изучить приливные потоки карликовых галактик, которые приблизились очень близко к Млечному Пути и были разорваны на части. Из остатков этих галактик образовались приливные потоки из звезд.Изучив движение этих потоков, можно оценить массу нашей галактики, говорят ученые.

Есть еще несколько способов. Например, можно проводить наблюдение за покидающими Млечный Путь звездами (они набирают большую скорость после столкновения с другой звездой). Поскольку скорость полета такой звезды зависит от массы галактики, то можно выяснить ее значение.

По словам ученых, каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки, в том числе они могут показать разное значение массы Млечного Пути. Авторы нового исследования собрали воедино все эти способы, чтобы получить, как они считают наиболее точное значение массы нашей галактики.

Как показывает исследование масса Млечного Пути составляет 1 триллион масс Солнца, плюс-минус несколько сотен миллиардов солнечных масс.

Как показывает недавнее исследование, Млечный Путь имеет совсем другую структуру, чем до этого предполагали ученые, как уже писал Фокус.