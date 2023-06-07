Зачем римляне заливали покойников гипсом: археологи приблизились к разгадке

Среди древних захоронений римской Британии распространен уникальный обычай, предусматривающий создание полости, идеально сохраняющей форму и положение умершего. Для этого использовался гипс, которым заливали тела людей.

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Недавно археологи применили самые современные методы визуализации, чтобы получить представление о своеобразном римском обычае захоронения, который предусматривал заливку тела умершего гипсом. Эта практика, которая была окутана тайной, теперь была углубленно изучена, что привело исследовательскую группу к неожиданному раскрытию семейной трагедии, пишет IFLScience.

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В этой необъяснимой форме захоронения жидкая форма гипса — минерала, известного своей ролью в загадочном "римском бетоне" — тщательно заливается в гроб, окутывает тело покойного и постепенно застывает. В результате образуется полость, которая безупречно сохраняет форму, размер и первоначальное положение покойного, подобно тщательно изготовленному слепку.

Римские гипсовые захоронения были обнаружены по всей Европе и Северной Африке, с заметным преобладанием в римской Британии, где задокументировано не менее 45 таких захоронений.

В своем последнем исследовании команда тщательно отсканировала 16 гипсовых захоронений, хранящихся в Йоркширском музее в Великобритании. Как правило, каждое из этих захоронений содержало останки отдельного человека. Однако сканирование выявило чрезвычайную находку — уникальный гипсовый гроб с останками двух взрослых и младенца, погибших одновременно.

"Трехмерные изображения позволяют нам стать свидетелями глубоко трогательной семейной трагедии почти через два тысячелетия после того, как она произошла, служа острым напоминанием как о хрупкости жизни в античности, так и о тщательности, с которой относились к погребальным обрядам этой конкретной группы", — заявила профессор Морин Кэрролл, ведущий специалист по римской археологии в Университете Йорка.

"Хотя контуры трех человек можно различить невооруженным глазом в гипсе, взаимосвязь между их телами и способ, в который они были одеты или завернуты, трудно установить. Однако, полученная трехмерная модель приносит чрезвычайную ясность, решая эти неопределенности впечатляющим образом", — добавила профессор Кэрролл.

Команда представила свои результаты на Йоркском фестивале идей 3 июня. На следующем этапе своего расследования исследователи намерены провести дальнейший анализ, чтобы определить возраст, пол, диету и даже географическое происхождение умерших.

К сожалению, точные причины, почему римляне предпочитали эту уникальную практику захоронения, остаются неуловимыми, хотя, похоже, она связана с лицами с высоким социальным статусом.

Тем не менее, несмотря на длительную загадку, окружающую ее назначение, эта особая форма погребения оказалась чрезвычайно ценной для археологов. Сложные отпечатки, оставленные на гипсе, служат бесценным источником информации, раскрывая аспекты жизни человека, которые иначе были бы утрачены с течением времени, включая детали его одежды.

Кроме того, этот последний проект подчеркивает невероятный потенциал трехмерной визуализации, поскольку он предлагает беспрецедентные возможности заглянуть в жизнь наших предков.

"Эти передовые технологии сканирования произвели революцию в нашей отрасли. Теперь исследователи могут тщательно анализировать археологические артефакты, выявляя мельчайшие детали, которые обычно ускользают от человеческого глаза. В то же время, общественность может взаимодействовать с интерактивными цифровыми изображениями древних объектов, открывая новые пути исследования", — отметил Патрик Гиббс, руководитель технологического отдела Heritage360, который присоединился к работе над цифровыми изображениями.

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