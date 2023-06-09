Полый пончик, наполненный жизнью: странная теория о том, что Земля заполнена людьми-кротами

Это может показаться полным безумием, но в 2007 году один человек даже планировал отправиться на Северный полюс, чтобы найти вход в этот "подземный мир".

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Эта история началась в 1692 году, когда астроном Эдунд Галлей предположил, что наша Земля полая. На эту мысль его натолкнуло магнитное поле планеты — он заметил, что оно смещается и меняется. Астроном предположил, что это происходит из-за того, что Земля полая, а магнитные поля испускаются тремя внутренними "оболочками" внутри планеты, каждая со своими магнитными полюсами, пишет IFLScience.

Но Галлей пошел дальше, он считал, что оболочки "на всем протяжении выстланы Магнитной Материей" и представляют собой нечто вроде "великого Вогнутого магнита". Именно он, как предполагал астроном, и поддерживает оболочку, учитывая, что магнетизм является более сильной силой, чем гравитация. Но даже на этом исследователь не остановился.

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Далее Галлей предположил, что внутри полой планеты должна находиться жизнь, утверждая, что в противном случае это было бы бессмысленно. Исследователь полагал, что эта огромная Масса Материи не может служить только для поддержания оболочки. Именно поэтому он пришел к выводу, что не только поверхность Земли населена жизнью, но и ее внутренняя часть, вероятно, обитаема — там живут люди-кроты.

Отметим, что данная теория была опровергнута уже в 1774 году — Галлей и сторонники теории полой Земли ошибались и это было доказано. Однако исследователи отмечают, что тогда астроном работал с неполной информацией — возможно, имей он более точные данные о магнитном поле Земли, ему не пришлось бы искать столь странное и диковинное объяснение.

Любопытно, что существует множество вариаций теории полой Земли. Некоторые из них предполагают существование подземного города Агарта, или что внутри полой Земли скрываются нацисты, которые только и ждут удачного времени. Правда, все эти теории не объясняют, как люди-кроты получают пищу и витамин D. Не менее причудливой вариацией является та, в которой предполагается, что человечество и есть те самые люди-кроты, якобы мы живем внутри полой планеты, а звезды, которые мы видим, находятся по ту сторону "скорлупы".

Как это выглядело бы изнутри полой Земли Фото: Wikimedia Commons

Конечно, все эти невероятные теории были отвергнуты. Первый эксперимент, доказывающий, что Земля не полая, был проведен в 1774 году, когда исследователи использовали гору в Шотландии для расчета плотности планеты. Команда показала, что сама масса горы Шихаллион притягивает к ней маятники. Используя эти данные, и обследовав гору, они смогли рассчитать приблизительную плотность Земли.

Со времени этого эксперимента прошло не одно столетие, человечество разработало множество более извращенных способов заглянуть внутрь нашей планеты, включая сейсмическую томографию. Однако все это не слишком убедило некоторых из людей. Так, в 2007 году автор книги "Полая Земля" планировал отправиться на Северный полюс, чтобы обнаружить вход в "подземный город". Он планировал использовать ледокольный корабль, однако проект в результате был отменен.

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