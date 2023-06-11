Самая загадочная армия в мире: в пещерах на юге Франции прячутся "100 000 солдат" (фото)

Когда дело доходит до необъяснимых геологических явлений, ничто не может быть более загадочным, чем пещеры Трабук.

Related video

Наша планета может предложить множество уникальных, а порой и весьма причудливых мест. Среди геологических чудаков первое место, пожалуй занимают пещеры Трабук, расположенные на юге Франции. Они привлекают к себе вниманием спелеологов и туристом странным и необъяснимым явлением, которое наблюдается лишь здесь, пишет IFLScience.

Пещеры Трабук представляют собой самую большую в мире сеть подземных ходов в Севеннах, горах, расположенных на юге Франции. Впервые эта обширная сеть подземных ходов была исследована в 1823 году. С тех пор прошло 200 лет, а спелеологам удалось исследовать лишь 10 километров пещер, однако ученые полагают, что они простираются в два, а возможно и три раза дальше.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Однако не только размеры пещер Трабук привлекают внимание исследователей. Не менее удивительным кажется, что в ее глубинах таится странное и необъяснимое явление, известное как "100 000 солдат". Отметим, что сотни лет пещеры служили убежищем для различных групп, в том числе разбойников и солдат, от которых это необычное явление и получило свое название.

Первые официальные исследования начались в 1945 году и тогда спелеологи столкнулись с тем, что на первый взгляд казалось тысячами крошечных солдатиков, стоящих по стойке смирно. Однако на самом деле ученые обнаружили, что эта армия является ничем иным, как уникальным типом конкреции, которая до сих пор не была обнаружена ни в каком другом месте.

100 000 солдат необъяснимы и не имеют аналогов в мире Фото: Wikimedia Commons

Известно, что высота "солдатиков" достигает всего нескольких сантиметров. Эти уникальные минеральные массы образуются под водой и на 95% состоят из кальцита, а на 5% — из глины. Удивительно, но это почти все, что исследователям известно об этой удивительной "100 000 армии солдат".

Ученые также отмечают, что весьма любопытным остается и то, как эти "солдатики" образовались. Дело в том, что более привычные пещерные образования, такие как сталагмиты и сталактиты, образуются попарно — на земле и потолке пещер соответственно. Эти образования приобретают форму, когда вода проходит по известняку и стекает вниз, однако 100 000 солдат сформировались вовсе не так. Удивительно, однако эти странные фигуры формируются без нависающего над ними партнера, что исключает известный ученым способ формирования пещерных образований.

Столетиями ученые выдвигали различные теории о том, как сформировались "100 000 солдат". Некоторые из них предполагали, что во всем виноваты бактерии, тогда как другие возлагали ответственность на электростатические силы. Однако официально ни одна теория так и не смогла объяснить эту странность.

Ранее Фокус писал, в гигантской пещере в Чехии поместился бы Эмпайр-стейт-Билдинг, и кое-что еще.