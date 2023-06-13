Горе можно утопить в бутылке: ученые подтвердили, что алкоголь защищает сердце от стресса

Исследователи подчеркивают, что речь идет только о легком и умеренном употреблении алкогольных напитков.

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Ученые выяснили, что употребление алкоголя в легкой и умеренной степени может снижать риск сердечных заболеваний, так как уменьшает сигналы стресса в мозге в долгосрочной перспективе, пишет The Guardian.

Правда, кардиологи подчеркивают, что польза алкоголя для сердца не может перевесить ту угрозу, которую он несет для здоровья человека в целом.

"Мы не одобряем употребление алкоголя для снижения риска сердечных заболеваний из-за других угроз, которые несет в себе алкоголь для нашего организма", — говорит ведущий автор исследования из Массачусетской больницы общего профиля кардиолог Ахмед Тавакол.

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Ученые хотели понять, как легкое и умеренное употребление алкоголя снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, что показали более ранние исследования. Уточняется, что легкое и умеренное употребление – это одна порция алкоголя в день для женщин и одна-две порции алкоголя в день для мужчин.

По словам исследователей, если бы им удалось разобраться в этом процессе, тогда были бы найдены другие подходы к решению проблемы без неблагоприятного влияния алкоголя на организм.

В рамках эксперимента были проанализированы данные 50 тыс. человек. С учетом генетических, клинических и социально-экономических факторов, обнаружено снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний среди тех, кто пьет в легкой или умеренной степени.

Затем была выбрана подгруппа из 754 человек, проходивших ранее визуализацию мозга. Их данные помогли ученым определить влияние легкого и умеренного употребления алкоголя на активность нейронной сети, которая связана со стрессом.

Результаты сканирования показали, что у людей были снижены сигналы стресса в миндалевидном теле — области мозга, которая связана с реакцией организма на стресс. Подобного снижения не наблюдалось у людей, которые не пили алкоголь вовсе или пили мало.

Проведенное исследования впервые показало, что употребление алкоголя в определенных количествах оказывает долгосрочное нейробиологическое воздействие, снижая активность миндалевидного тела. Именно это в дальнейшем положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

"Когда миндалевидное тело слишком перенапряжено от стресса, симпатическая нервная система усиливается, что повышает кровяное давление и увеличивает частоту сердечных сокращений, а также запускается процесс выброса воспалительных клеток. Если же стресс становится хроническим, тогда у людей появляется гипертония, усиливается воспаление и повышается риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний", — говорит ведущий автор исследования.

В итоге, исследование показало, что в выборке из 50 тыс. человек легкое и умеренное употребление алкоголя было связано с двукратным усилением кардиозащитного эффекта у тех, кто страдал от тревожности.

Но исследование также показало, что употребление любого количества алкоголя увеличивает риск развития рака. При более высоких дозах алкоголя (более 14 порций в неделю) риск сердечного приступа начал расти, а общая активность мозга снижаться, подчеркнули ученые.

Отметим, что одна порция алкоголя — это 14 граммов спиртового эквивалента, что примерно равняется 45 мл 40% водки, бокалу (150 мл) 12% вина или небольшой (330 мл) бутылке 5% пива.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.