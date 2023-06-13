Микробы уже не те. Человек растерял почти весь микробиом, связанный с приматами

Исследователи обнаружили большую потерю видов бактерий, которые все еще присутствуют у наших далеких предков.

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Современной медицине известно, что в человеческом кишечнике живут всевозможные бактерии, которые помогают нашему организму функционировать. Но как показало последнее исследование, люди потеряли много микробов, которые когда-то достались нам от древних предков-приматов, пишет Science Alert.

Исследователи проследили генетический материал из кишечника современных шимпанзе и бонобо на миллионы лет, а после сравнили его с микробами, которые живут в людях и африканских обезьянах – ближайших родственников человека.

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Как оказалось, многие виды кишечных бактерий эволюционировали вместе с приматами и людьми, но большое количество бактерий, которые были связаны в первую очередь с приматами, исчезли у Homo sapiens.

"Мы провели первое исследования всего микробиома, которое показало, что существует большое количество наследственных бактерий, которые миллионы лет существовали с приматами и людьми", — говорит биолог-эволюционист Эндрю Меллер из Корнельского университета в Нью-Йорке.

В рамках исследования было проанализировано 9640 метагеномов человека и нечеловеческих приматов. Анализ показал, какие именно организмы присутствуют в образцах и сколько их там.

На основе матагеномов ученые идентифицировали микробные клады – группы, появившиеся от одного и того же предка. Результаты исследования говорят о том, что 44% таких кладов отсутствуют у людей в целом, а 54% клад исчезли у промышленно развитых человеческих популяций.

Группы бактерий, которые связывали приматов и людей каким-то образом были потеряны Homo sapiens на протяжении последних тысячелетий.

Команда не пыталась выяснить конкретные причины такого изменения, но предполагает, что это могло произойти из-за существенных изменений в питании людей. Не секрет, что наше питание оказывает огромное влияние на бактерии в нашем кишечнике, а люди довольно рано перешли от диеты с фруктами и листьями к жирам и белкам.

"Наша рабочая идея заключается в том, что наблюдаемые потери, вероятно, вызваны изменениями в питании, которые произошли на ранних этапах человеческой эволюции, когда мы отделились от шимпанзе и бонобо", — подытожил Меллер.