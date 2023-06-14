Обыденное спасение: привычное лекарство может восстановить поврежденные нервы

Необычное свойство обычного лекарства от аллергии может дать новую надежду на восстановление поврежденных нервов у пациентов с рассеянным склерозом.

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Недавние исследования показали, что обычное антигистаминое, которое можно легко приобрести в аптеке, продемонстрировало многообещающие признаки восстановления поврежденной защитной оболочки нерва, связанной с рассеянным склерозом (РС). Более того, ученые обнаружили уникальный биомаркер, который может определить эффективность препарата, что дает надежду на новый метод лечения этого изнурительного заболевания, пишет New Atlas.

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Новое исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, проливает свет на болезнь, известную как рассеянный склероз, когда иммунная система организма выступает против защитной миелиновой оболочки, изолирующей нервы. Этот акт дружественного огня вызывает необратимые повреждения и нарушает линию связи между мозгом и телом. Дегенерация миелина, также известная как демиелинизация, может привести к ряду симптомов — от онемения и покалывания до серьезных осложнений, таких как слепота и паралич.

До сих пор традиционные стратегии лечения были в основном направлены на борьбу с аутоиммунным аспектом РС — либо путем блокирования иммунных клеток от достижения миелина, либо путем смягчения воспалительной реакции организма. Однако конечная цель любого лечения РС — обратить вспять повреждение миелина, что позволит восстановить функции нервов и предотвратить длительную инвалидность.

На помощь пришел клемастин — обычный антигистаминный препарат для лечения аллергии, который вы можете найти в своей аптечке. Исследовательская группа обнаружила, что клемастин обладает удивительной способностью обращать вспять повреждение миелиновой оболочки. Но это еще не все, они также обнаружили уникальный биомаркер — "фракцию воды в миелине" (ФВМ), который может измерить эффективность препарата в восстановлении миелина. Проще говоря, ФВМ измеряет отношение воды, запертой в слоях миелина, к общему содержанию воды в ткани мозга, что позволяет судить о целостности миелиновой оболочки.

Исследователи провели исследование под названием ReBUILD, в котором приняли участие 50 пациентов с РС, разделенных на две группы: одна группа получала клемастин в течение первых трех месяцев, в то время как второй группе сначала давали плацебо, а клемастин вводили только с третьего по пятый месяц. С помощью МРТ-сканирования исследователи отслеживали ФВМ в corpus callosum — толстом пучке нервных волокон, соединяющем левое и правое полушария мозга, который обычно густо покрыт миелином.

Исследование показало, что в первой группе миелиновая вода увеличилась, пока они принимали клемастин, и продолжала увеличиваться до прекращения приема препарата. С другой стороны, миелиновая вода уменьшилась у второй группы, принимавшей плацебо, но увеличилась, когда они начали принимать клемастин. Более того, исследователи наблюдали значительную ремиелинизацию, или процесс восстановления миелина, в областях за пределами видимых поражений РС — областях, где миелин поврежден или рубцово изменен.

По мнению исследовательской группы, мониторинг изменений в ФВМ с помощью МРТ может стать стандартным методом оценки терапии ремиелинизации. Ари Грин, автор-корреспондент исследования, поделился значением этого прорыва: "Данное исследование представляет собой первое прямое, биологически обоснованное, основанное на визуализации доказательство восстановления миелина под воздействием клемастина. Это устанавливает новый стандарт для будущих исследований в области терапии ремиелинизации".

Хотя клемастин стимулирует дифференцировку стволовых клеток, которые производят миелин, предлагая альтернативную стратегию лечения, не направленную на иммунную систему, исследователи предупреждают, что для оптимизации лечения требуется дополнительная работа. "Клемастин может быть лишь частично эффективным в тех дозах, которые мы можем использовать, — объяснил Грин, — Он может быть седативным, что может быть особенно нежелательно для пациентов с РС. Мы надеемся, что будут разработаны более эффективные препараты, но клемастин оказался тем средством, которое показало, что ремиелинизация возможна".

Исследователи планируют изучить потенциал клемастина для лечения повреждений мозга у недоношенных детей, которые часто страдают от повреждения миелина. Тем временем, это исследование является маяком надежды для пациентов с РС и медицинского сообщества, демонстрируя, что простое, широко доступное лекарство может стать переломным моментом в борьбе с этим изнурительным заболеванием.

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