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Технологии и наука

Очень особенный взгляд. Новую оптическую иллюзию смогут разгадать лишь самые зоркие люди

оптическая иллюзия, оптическая иллюзия цифры
Фото: Twitter | Какое число вы видите на картинке?

Социальные сети покоряет новая увлекательная оптическая иллюзия — разглядеть спрятанный номер сможет лишь ограниченный круг людей.

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В последнее время в социальных сетях появляется все больше оптических иллюзий, доказывающих, что наш чрезвычайно сложный мозг достаточно легко обмануть. От банки Coca-Cola, которая на самом деле красная, и до топливных насосов, меняющих цвет — в последние месяцы соцсети заполонили несколько ошеломляющих оптических иллюзий, пишет Daily Mail.

Последний трюк, заполонивший социальные сети, пожалуй, кажется одним из наиболее сложных. Музыковед @thefigen поделился в Твиттере изображением красного крапчатого фона, на котором спрятан номер — удивительно, но разглядеть его смогут далеко не все. Предполагается, что разглядеть цифру смогут лишь самые зоркие люди, а остальным придется воспользоваться увеличительным стеклом, чтобы разгадать загадку.

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Какое число вы видите на картинке?
Фото: Twitter

В общей сложности более 573 тысяч человек уже взглянули на картинку и лишь немногим в действительности удалось разглядеть правильные цифры. Некоторые пользователи написали, что смогли рассмотреть цифру 7, другие увидели число 574. Однако верным оказался другой вариант — на красном фоне спрятано число 571.

По словам генерального директора сайта онлайн-игр Jackpot Joy Алекса Фагельсона, секрет заключается в том, чтобы изменить угол обзора, для этого можно наклонить экран вперед или назад, а также прищурить глаза. Кроме того, Фагельсон отмечает, что хорошим способом расшифровать картинку будет уменьшение ее размера — в таком случае число на картинке станет более четким.

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Какое число спрятано в этой мозаике из конфетти?
Фото: Twitter

Отметим, что оптические иллюзии возникают, когда наш мозг и глаза пытаются договориться друг с другом на простом языке, однако интерпретация становится немного запутанной. По словам исследователей из Университета Квинсленда, многие годы исследователи усердно работают, пытаясь понять, как работают оптические иллюзии.

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Правильный ответ
Фото: Twitter

Однако правда заключается в том, что в большинстве случаев исследователи в действительности точно не знают, как глаза и мозг взаимодействуют и почему возникают оптические иллюзии. Известно, что информация, собранная нашими глазами, проходит долгий и сложный путь, до того момента, пока достигает мозга. Предположительно, некоторая путаница происходит в начале этого процесса, но другие оптические иллюзии, по-видимому, объясняются сложными процессами на пути доставки информации от глаз к мозгу.

Ранее Фокус писал о том, что такое "иллюзия сундука", и почему она ставит людей в тупик.