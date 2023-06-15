Настоящий ад в 600 световых годах от нас: атмосфера этой планеты имеет необычный состав

Даже самое жаркое лето на Земле покажется очень холодной зимой, если бы вы могли попасть на планету WASP-76 b.

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Ученые более тщательно изучили уже известную планету WASP-76 b, где температура составляет внушительные 2400 градусов Цельсия. В результате ученые обнаружили 11 химических элементов в атмосфере планеты и выяснили насколько они распространены, пишет Space.

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Ученые из Университета Монреаля, Канада, провели новое исследование экзопланеты WASP-76 b, которая находится на расстоянии в 634 световых года от нас. Эта планета вращается вокруг своей звезды очень близко и это расстояние в 12 раз меньше, чем расположен Меркурий от Солнца.

Данную экзопланету называют "очень горячим Юпитером" и год здесь длится всего 1,8 земных дня, при этом одна сторона планеты всегда обращена к своей звезде. WASP-76 b имеет массу, которая на 15% меньше массы Юпитера, но при этом планета в 6 раз больше нашего газового гиганта.

Данную экзопланету называют "очень горячим Юпитером" и год здесь длится всего 1,8 земных дня, при этом одна сторона планеты всегда обращена к своей звезде Фото: space.com

Экзопланету WASP-76 b активно изучают уже 10 лет, как только ее обнаружили. Одним из самых удивительных открытий стало то, что 3 года назад ученые выяснили: на дневной стороне планеты испаряется железо, а затем оно переносится на ночную сторону, где более низкая температура и выпадает в виде дождя.

Но новое исследование позволило ученым изучить состав горячей экзопланеты с беспрецедентной точностью. Оказалось, что химические элементы, которые формируют горные породы на планетах земного типа, таких как Земля, например, магний и железо, из-за очень высокой температуры испаряются и находятся в газообразном виде в верхних слоях атмосферы экзопланеты.

На дневной стороне планеты испаряется железо, а затем оно переносится на ночную сторону, где более низкая температура и выпадает в виде дождя Фото: space.com

Также астрономы выяснили, что в составе планеты находится примерно такое же количество таких элементов, как марганец, хром, магний, ванадий, барий и кальций, как и в составе ее родной звезды. Но ученые выяснили, что некоторых элементов, которые должны были быть здесь, не оказалось в атмосфере планеты. Это касается титана и алюминия, для испарения которых требуется намного более высокая температура.

Ученые считают, что состав верхних слоев атмосферы планет-гигантов чувствителен к температуре. В зависимости от температуры, при которой элемент конденсируется, он будет либо присутствовать в виде газа в верхних слоях атмосферы, либо отсутствовать, потому что он сконденсировался в жидкость и опустился в нижние слои. Находясь в нижних слоях атмосферы, элемент не может поглощать свет, из-за чего его нельзя обнаружить во время наблюдений.

Астрономы выяснили, что в составе планеты находится примерно такое же количество таких элементов, как марганец, хром, магний, ванадий, барий и кальций, как и в составе ее родной звезды Фото: ESA/ATG medialab, CC BY-SA 3.0 IGO

Также астрономы сделали еще одно важное открытие. Оказалось, что в атмосфере WASP-76 b существует такое химическое соединение, как оксид ванадия. И это первый раз, когда оно было обнаружено в атмосфере планеты за пределами Солнечной системы. Оксид ванадия играет примерно такую же роль, как и озон на Земле, то есть верхние слои атмосферы нагреваются больше. Это приводит к тому, что температура увеличивается в зависимости от высоты, а не снижается, как это обычно наблюдается на более холодных планетах.

Также ученые обнаружили неожиданно высокое содержание никеля в атмосфере планеты. Это может говорить о том, что когда-то произошло столкновение WASP-76 b с планетой земного типа размером с Меркурий. В результате поглощения большой планетой более маленькой количество никеля в составе первой значительно увеличилось.

Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили новую планету, которая вращается сразу вокруг двух звезд и она 65 раз больше Земли по массе.

Как уже писал Фокус, одна из главных тайн Вселенной раскрыта и ученые сделали сразу три важных открытия. В частности, астрономы выяснили, как именно космос стал более прозрачным, что бы мы могли увидеть другие звезды и галактики в нем.