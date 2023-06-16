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Технологии и наука

Угрожает жизни людей. Чем опасны волосы Пеле самого активного вулкана на свете, что проснулся

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Фото: National Park Service | Гавайский вулкан Килауэа, который сейчас находится в состоянии извержения, представляет потенциальную опасность тумана и волос Пеле, сообщают представители Геологической службы США (USGS

Гавайский вулкан Килауэа, который сейчас находится в состоянии извержения, представляет потенциальную опасность тумана и волос Пеле, сообщают представители Геологической службы США (USGS). Вулкан начал извержение 7 июня и с тех пор находится под пристальным наблюдением.

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Геологическая служба США предупредила жителей о вероятности повышенного уровня тумана, ядовитой смеси вулканического смога, который будет сохраняться в течение всего извержения, пишет IFLScience.

В официальном сообщении Геологическая служба США подробно описала основные опасности, связанные с вулканической активностью, сосредоточившись на значительных выбросах вулканических газов. В частности, водяной пар (H2O), углекислый газ (CO2) и диоксид серы (SO2) являются основными компонентами, вызывающими беспокойство.

Эти газы, непрерывно выбрасываемые с вершины вулкана во время извержения, вступают в атмосферные реакции, которые в конечном итоге приводят к образованию тумана, видимой дымки, материализующейся в виде вулканического смога с подветренной стороны от Килауэа.

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Кроме того, Геологическая служба США предостерегает жителей быть внимательными к опасному, хотя и интересному явлению, которое называется "волосы Пеле". Когда расплавленная лава выбрасывается в воздух и впоследствии опускается вниз, она подвергается растяжению и фрагментации, что приводит к созданию тонких нитей, которые состоят из вулканического стекла. Эти чрезвычайно тонкие пряди носят название волос Пеле, происходящее от имени Пеле, почитаемой гавайской богини, связанной с огнем и вулканами.

Волосы Пеле чаще всего образуются во время высокоскоростных извержений, тогда как при меньшем растяжении могут образовываться слезы Пеле — маленькие капельки вулканического стекла. Первоначально волосы Пеле часто оказываются прикрепленными к слезам Пеле, но они могут отделиться и путешествовать по воздуху на большие расстояния. Геологическая служба США подчеркивает, что сильные ветры могут переносить легкие частицы на значительные расстояния. Поэтому и жителям, и гостям рекомендуется минимизировать воздействие этих вулканических частиц, поскольку они могут вызвать раздражение кожи и глаз.

Несмотря на очаровательный внешний вид, настоятельно рекомендуется избегать прямого контакта с волосами Пеле из-за их острой и хрупкой природы. Микроскопические осколки вулканического стекла могут застрять в коже или в глазах, что приведет к воспалению и раздражению при контакте.

Дон Свонсон, бывший геолог-исследователь Гавайской вулканической обсерватории, метко сравнил этот опыт с вдыханием крошечных стеклянных осколков, объясняя потенциальный вред, связанный с волосами Пеле.

Учитывая, что извержение продолжается, доступ общественности к вулкану остается ограниченным из соображений безопасности.

Ранее Фокус писал о том, чем отличается лава и магма.

О самом извержении вулкана мы рассказывали также. За ним можно следить в прямой трансляции.