Другая Вселенная. Может быть Земля находится внутри черной дыры: насколько это реально

Существуют теории, согласно которым даже вся наша Вселенная может находиться внутри огромной черной дыры.

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Некоторые ученые предполагают возможность того, что Земля существует на самом деле внутри черной дыры. Некоторые теоретики даже пошли дальше и предполагают, что вся наша Вселенная может быть существует внутри гигантской черной дыры. Сейчас астрономы могут наблюдать только лишь за частью всего космоса. Поэтому как бы это ни звучало фантастически, но что если мы все находимся внутри космического монстра? Ученые рассказали о том, насколько возможен такой вариант развития событий, пишет Live Science.

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Что такое черная дыра?

Для начала стоит напомнить о том, что черные дыры на самом деле существуют, что уже доказано многими научными наблюдениями. Они могут иметь разный размер и массу, но все они имеют одну ключевую особенность: эти чрезвычайно плотные объекты, имеющие огромную массу, обладают сильнейшей гравитацией. Благодаря этой гравитации черные дыры могут искажать ткань пространства-времени вокруг себя. А еще черные дыры "питаются" окружающим веществом и все, что попадает внутрь этих объектов никогда уже не выходит наружу. Абсолютно все, даже частицы света.

Черные дыры на самом деле существуют, что уже доказано многими научными наблюдениями Фото: NASA

Может ли Земля находится внутри черной дыры?

Существуют теории ,которые предполагают, что когда-то в прошлом нашу планету "проглотила" черная дыра и мы сейчас находимся в ней. Но Гаурав Ханна из Университета штата Род-Айленд, США, считает, что этого не произошло.

"Если бы Земля приближалась к черной дыре, то время на планете существенно бы замедлилось. Также в этом случае нашу планету растянуло бы под действием огромной гравитации черной дыры в полосы, похожие на спагетти. Собственно, такую спагеттификацию переживают звезды, когда их тянет к себе черная дыра. Но даже, если бы что-то осталось от нашей планеты в результате этого процесса, то Земля бы попала внутрь черной дыры и там бы сжалась до маленькой точки под действием огромного давления", — говорит Ханна.

Если бы Земля приближалась к черной дыре, то нашу планету растянуло бы под действием огромной гравитации черной дыры в полосы, похожие на спагетти Фото: NASA//CXC/M. Weiss

По словам ученого, Земля сразу бы исчезла, поэтому мы точно не живем в черной дыре. Но есть теории, которые предполагают, что наша планета может существовать внутри черной дыры потому, что она появилась внутри этого объекта.

Наша Вселенная появилась внутри черной дыры?

По словам Ханна, существуют другие теории и они утверждают, что на самом деле Большой взрыв произошел внутри гигантской черной дыры. А сама эта дыра существует в другой более крупной Вселенной. Получается, согласно этим гипотезам, что наша Вселенная может существовать внутри черной дыры.

Исходя из этих гипотез, Вселенные могут существовать внутри других Вселенных и если пройти через черную дыру, то можно попасть в совершенно другой космос. Но доказать это пока невозможно, ведь как уже было сказано: что попало в черную дыру, то никогда уже из нее не вернется.

Существуют другие теории и они утверждают, что на самом деле Большой взрыв произошел внутри гигантской черной дыры Фото: NY times

"Если все же предположить, что Земля существует внутри черной дыры, то она должна иметь просто гигантские размеры. Если бы это было так, ученые бы это заметили. Мы бы увидели искажения в пространстве и времени", — говорит Скотт Филд из Массачусетского университета в Дартмуте, США.

Можно ли проверить эти теории?

По словам Филда, если предположить, что Земля находится внутри черной дыры, то этот объект должен иметь размеры Вселенной, чтобы люди не могли заметить явные искажения в ткани пространства-времени.

"Эти теории невозможно доказать или проверить. Может быть и существует другая Вселенная, в которой находится черная дыра, в которой появилась наша Вселенная. Если бы это оказалось правдой, то это было бы очень интересно", — говорит Ханна.

Как уже писал Фокус, существуют теории о том, что где-то в космосе может находится планета, похожая на Землю. При этом такая планета может быть даже более подходящим для нас миром. Ученые рассказали, какими характеристиками должна обладать такая планета и где же ее искать.

Что касается загадок Вселенной, то ученым, как уже писал Фокус, удалось разгадать одну из них. Астрономы смогли выяснить каким образом получилось так, что мы сейчас можем наблюдать за далекими звездами и галактиками, ведь на начальном этапе истории космоса это было бы невозможно.