Разрослась до размеров МКС. Как сейчас выглядит китайская космическая станция "Тяньгун" (видео)

Китайская космическая станция сейчас может уже составить конкуренцию МКС.

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Китайское космическое агентство по пилотируемым полетам представило новое видео, на котором показана орбитальная станция "Тяньгун" в своей самой последней на сегодня конфигурации, пишет Space.

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Новые кадры, опубликованные китайскими учеными, показывают космическую станцию "Тяньгун" в ее новой конфигурации после серии прибытий и отбытий космических кораблей.

Напоминаем, что первый сегмент китайской космической станции "Тяньгун" под названием "Тяньхэ" отправился в космос еще в конце апреля 2021 года. Затем в июле 2022 года к нему к нему присоединился второй сегмент станции – "Вэньтянь", в ноябре – третий сегмент под названием "Мэнтянь". Именно с ноября прошлого года космическая станция КНР оказалась в полностью собранном виде и начала полноценную работу.

Китай построил на орбите свою станцию в качестве конкурента для существующей уже более 20 лет Международной космической станции (МКС). Если на последней проводят исследования астронавты из разных стран, то на станции "Тяньгун" находятся исключительно китайские астронавты.

Китайская космическая станция сейчас может уже составить конкуренцию МКС Фото: CCTV

Орбитальная станция изменила свою конфигурацию после серии прибытий и отбытий космических кораблей за последние 1,5 месяца. Еще 5 мая для того, чтобы освободить стыковочный шлюз в свободный полет отправился грузовой корабль "Тяньчжоу-5". На его место 11 мая прибыл другой грузовой корабль с необходимыми припасами и оборудованием для астронавтов – "Тяньчжоу-6".

После этого 30 мая на станцию отправился космический корабль "Шэньчжоу-16" с тремя новыми членами экипажа, среди которых, как уже писал Фокус, впервые был гражданский ученый. Дело в том, что все астронавты Китая являются военными. Этот экипаж сменил астронавтов, которые были на станции до этого и они вернулись на Землю 4 июня на борту космического корабля "Шэньчжоу-15". После месячного "свободного плавания" к станции 5 июня снова присоединился грузовой корабль "Тяньчжоу-5".

На новом видео показано, что космический корабль "Шэньчжоу-16" пристыкован к шлюзу основного модуля космической станции "Тяньхэ". Также можно увидеть люк грузового шлюза модуля "Мэнтянь", снятый панорамной камерой, расположенной снаружи этого сегмента.

Астронавты Цзин Хайпэн, Чжу Янчжу и Гуй Хайчао, которые сейчас находятся на китайской космической станции должны выполнить много разных задач. Они завершат установку разных объектов и приборов снаружи станции для проведения научных экспериментов. Известно, что этот раз экипаж станции "Тяньгун" будет изучать новые квантовые явления и будет проводить эксперименты, связанные с проверкой общей теории относительности Эйнштейна.

Эти трое астронавтов являются уже пятым экипажем, который побывал на станции "Тяньгун" с начала ее строительства, но это только второй экипаж, который полетел уже на полностью собранную станцию КНР.

Как уже писал Фокус, на станции "Тяньгун" впервые были выращены стволовые клетки крови, которые уже доставлены на Землю для дальнейшего анализа.