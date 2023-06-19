Как рисунок пятилетки. В Исландии археологи обнаружили самую древнюю картину

Археологи сделали удивительное открытие на археологическом участке, известном под названием Стор в Сторварфьоррюр, Исландия. Найден камень с тщательно вырезанным кораблем викингов, который, возможно, является самым древним изображением, когда-либо найденным в Исландии.

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Руководитель раскопок, археолог Бьярни Ф. Эйнарсон, выразил свое удивление находкой. Хотя резные изображения кораблей относительно распространены в скандинавских странах и обычно выполняются на кости, дереве или камне, это конкретное изображение выделяется как первое в своем роде, обнаруженное в Исландии. Его возраст делает его важным артефактом, возможно, самым древним рисунком в истории страны, пишет Arkeonews.

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Первоначальные раскопки в Стор начались в 2015 году, и археологи старательно возвращались туда каждое лето, чтобы продолжить свои исследования. Сначала они сосредоточились на длинном доме времен заселения, но эти усилия привели к значительным открытиям относительно исторической важности места.

"Длинный дом, который мы обнаружили, действительно исключительный, он имеет впечатляющую длину 31,4 метра", — отметил Эйнарсон.

Для сравнения, в Скандинавии дома, превышающие 28 метров, были редкими и предназначались для хозяйств высокопоставленных вождей. Кроме того, этот длинный дом является самым богатым из когда-либо раскопанных в Исландии, о чем свидетельствует находка великолепного хранилища артефактов. Среди находок — 92 бусины и 29 серебряных предметов, в том числе монеты римского и ближневосточного происхождения.

Среди находок — 92 бусины и 29 серебряных предметов, в том числе монеты римского и ближневосточного происхождения Фото: Bjarni Einarsson

Однако недавнее открытие еще более древнего длинного дома добавляет дополнительный уровень значимости этому месту. По оценкам, это сооружение датируется примерно 800 годом нашей эры, примерно за 75 лет до постоянного заселения Исландии, и предлагает интригующее понимание ранней истории острова. Примечательно, что отсутствие останков домашних животных в старом длинном доме отличает его как особую достопримечательность.

Исследуя эту находку, Эйнарсон предполагает, что она служила сезонным охотничьим лагерем, которым руководил норвежский вождь, организовывавший экспедиции в Исландию в поисках ценных ресурсов. Эти ресурсы затем перевозили обратно в Норвегию по морю.

Особый интерес вызывает возможность того, что одним из таких ценных ресурсов была моржовая кость, поскольку научный анализ в 2019 году подтвердил присутствие ныне вымершего североатлантического подвида моржа в Исландии в ту эпоху.

Расширяя свои исследования, этой весной археологи использовали современное оборудование для сканирования более широкой территории вокруг Стора. Эта работа дала превосходные результаты, обнаружив доказательства существования дополнительных сооружений и мест захоронения лодок. Эти находки еще больше подчеркивают историческое значение этого места, предлагая соблазнительные перспективы для будущих исследований и более глубокого понимания прошлого Исландии.

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