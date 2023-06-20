Неподходящее время. Косить газон в адскую жару — опасная затея, и на то есть ряд причин

Исследователи назвали несколько не очевидных причин, почему нам следует отказаться от стрижки газона в самые жаркие дни.

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С приходом лета солнце неумолимо испепеляет газоны, лишая их ярких красок и превращая в "пожелтевший ковер". Может показаться, что лучшее, что мы могли бы сделать в этом случае — состричь его, однако ученые предупреждают, такое решение едва ли можно назвать правильным, пишет IFLScience.

Исследователи настаивают, что жара — худшее время, чтобы привести газон в порядок, и на то есть сразу несколько причин.

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Во-первых, важно помнить, что высокая трава представляет собой некую микросреду, похожую на мини-тропический лес. Более высокая трава помогает затенять почву и замедляет потерю влаги, а также позволяет газону дольше оставаться ярко зеленым. Если траву подстричь слишком коротко, существует риск, что корни травы будут подвержены воздействию солнца — ущерб может оказаться больше, чем вы полагаете.

Во-вторых, стрижка газона весьма энергозатратное дело. Например, человек весом около 70 кг может сжечь около 167 калорий за полчаса, используя газонокосилку с приводом от двигателя. Можно добавить еще 149 калорий, если следующие полчаса вы потратите на сгребание покошенной травы. При этом у ручных косилок эти энергетические затраты будут еще выше.

В особенно жаркую погоду медики рекомендуют избегать экстремальных упражнений, так как они могут привести к тепловому истощению или тепловому удару. Отметим, что если человеку дастся остыть в течение последующих 30 минут, тепловое истощение не требует медицинского вмешательства, однако затем оно может перейти в тепловой удар, и тогда потребуется оказание первой экстренной медицинской помощи.

В-третьих, если вы выращиваете газон для диких животных и он представляет богатую цветами среду обитания, Королевское садоводческое общество рекомендует косить газоны не чаще одного раза в 4-6 недель. А некоторые специалисты и вовсе рекомендуют прекратить косить газон, так как он может стать настоящим оазисом для насекомых, птиц и мелких млекопитающих.

Если вам все же необходимо привести лужайку в порядок, исследователи советуют избегать стрижки газона в сильную жару. Это связано с тем, что трава в этот период пытается восстановиться после жары или потенциальной засухи.

По словам эксперта по садоводству Криса Боннетта, оптимальным временем, чтобы привести лужайку в порядок будет время при более низких температурах после дождя. Если желание не может быть удовлетворено, рекомендуется отрегулировать лезвие на очень высокие настройки, так как это поможет стеблям травы давать больше тени почве.

Ранее Фокус писал о том, что ученые советуют отказаться от газона в пользу полевых цветов.