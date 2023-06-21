Зловонная плесень на теле Земли. Гору выброшенной одежды в Чили видно даже из космоса (фото)

С каждым годом токсичная зловонная куча разлагающейся одежды становится все больше, и сегодня она достигла невероятных размеров.

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Пустыня с красными скалами на плато Атакама в Чили могла бы быть удивительным туристическим местом, однако превратилась в свалку бывших в употреблении и неисправных модных вещей Запада. Фактически здесь можно найти все, от лыжных ботинок и до рождественских свитеров, пишет Daily Mail.

С каждым годом зловонная токсичная куча выброшенной одежды только и делает, что растет — ее размеры уже достигли рекордных 59 000 тонн использованной и непроданной одежды, которые ежегодно прибывают в чилийский порт Икике из Европы, Азии и США. Все, что не может быть продано в Южной Америке, остается здесь навсегда и медленно разлагается.

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Новые изображения зловонной горы были получены SkyFi — потребительским приложением, которое считает своей миссией "демократизацию космоса", предоставляя доступ к спутниковым снимкам и технологиям всем желающим.

Представители SkyFi отмечают, что спутниковый снимок груды одежды в чилийской пустыне Атакама проливает свет на весьма удручающую ситуацию. Исследователи весьма удручены тем, что размер кучи и загрязнение, которое она вызывает, видны даже из космоса. Увы, это является очередным напоминание о том, что индустрия моды нуждается в переменах.

Одежда, которую не могут продать, остается в Атакаме Фото: SkyFi

Одной из проблем является то, что многие предметы одежды изготовлены из синтетических тканей или обработаны химическими веществами — в результате их разложение займет около 200 лет. Более того, такое разложение оставляет после себя токсины, такие как канцерогенные азокрасители и фталаты, которые содержатся в искусственной коже. Ученые предупреждают, что именно они связаны с астмой, диабетом и синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Представители SkyFi отмечают, что им удалось получить точные координаты свалки с помощью активистов и коммуникационной платформы Discord. Согласно одному из исследований, пристрастие развитого мира к быстрой моде переросло в индустрию с оборотом в сотни миллиардов долларов. В отчете говорится о том, что объем рынка некачественно сделанной одежды, которая короткое время была в тренде, продолжил увеличиваться и в 2023 году — с 106 миллиардов до 122.

Порт Икике на севере Чили и южноамериканская нация фактически стала центром подержанной и непроданной одежды, которая перепродается по всей Латинской Америке. Торговцы из столицы Чили, Сантьяго, покупают десятки тысяч тонн выброшенной одежды, поступающие из развитых стран. Однако около 40 000 тонн действительно ненужных вещей так и остаются в Атакаме.

По словам бывшего сотрудника отдела импорта Икике Алекса Каррено, одежда поступает в порт со всего мира — часть из нее продается в Сантьяго и переправляется в другие страны. Однако то, что не было продано фактически остается в свободной зоне и попросту продолжает гнить.

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