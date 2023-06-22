Черная дыра в центре Млечного Пути взорвалась 200 лет назад: как звучит эхо этого взрыва (видео)

Астрономы выяснили, что у сверхмассивной черной дыры Стрелец А* в течение 1,5 года наблюдался всплеск ее активности.

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Ученые из Страсбургского университета, Франция, провели анализ данных космического телескопа IXPE и выяснили, что 200 лет назад черная дыра в центре Млечного Пути выпустила огромный поток рентгеновского излучения. Этот процесс продолжался в течение 1,5 года, и он связан с поглощением черной дырок крупного объекта, пишет Space.

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Черная дыра под названием Стрелец A* находится в центре нашей галактики и имеет массу в 4 млн раз большую, чем масса Солнца. Это относительно спокойная черная дыра, но она имеет короткие периоды бурной активности. Как выяснили ученые в начале 19 века этот космический монстр после периода долгого затишья выпустил огромный поток рентгеновского излучения, что было связано с активным поглощением окружающей материи.

О том, что произошел такой взрыв, который продолжался примерно 1,5 года, ученые смогли выяснить благодаря наблюдению за молекулярными газовыми облаками рядом с черной дырой. Оказалось, что эти огромные облака в центре Млечного Пути, где происходит появление новых звезд, светятся ярче, чем предполагалось, из-за рентгеновских лучей, выпущенных черной дырой. То есть по сути, эти облака отражают вспышку рентгеновского излучения, которая появилась в результате того, что черная дыра Стрелец А* в течение короткого периода времени активно поглощала какой-то большой объект.

Так выглядит черная дыра Стрелец A*, расположеная в центре Млечного Пути Фото: EHT Collaboration

Гравитация такой огромной черной дыры способна притянуть к себе, а затем разорвать на части и проглотить все, что подлетит слишком близко к космическому монстру. Это могут быть и газовые облака, и звезды, даже самые большие. Когда вещество из таких объектов попадает в сферу влияния черной дыры, то оно закручивается вокруг нее в виде аккреционного диска, прежде чем навсегда пропасть в недрах черной дыры. Когда же происходит процесс разрыва такого объекта на части выделяется огромное количество рентгеновского излучения. О таком излучении подробные данные могут предоставить приборы космического телескопа IXPE, чем и воспользовались ученые.

Сверху показано изображение в рентгеновском свете центра Млечного Пути. Это снимок космического телескопа Чандра. Внизу показано изображение рентгеновского излучения, которое отражается от облаков молекулярного газа в центре нашей галактики. Этот снимок сделал космический телескоп IXPE Фото: NASA

По словам авторов исследования, они предоставили убедительные доказательства того молекулярные облака оказались ярче, чем предполагалось, именно из-за отражения излучения после взрыва в окрестностях черной дыры.

Изучив рентгеновское излучение, отраженное газовыми облаками, ученые выяснили, что во время взрывного события черная дыра стала ярче в 1 млн раз в рентгеновском диапазоне света по сравнению с ее нынешним состоянием. Что именно попало близко к черной дыре пару сотен лет назад, что привело к разрыву этого объекта, пока не известно. По словам астрономов, вокруг этого космического монстра вращается достаточно и газовых облаков, и звезд, поэтому любой из этих объектов мог стать причиной взрыва.

Так звучит эхо от вспышки рентгеновского излучения черной дыры

Также астрономы смогли перевести полученные визуальные данные об отраженном рентгеновском излучении в звук. Но исходные данные имели слишком низкий частотный диапазон, который люди не могут услышать. После обработки появилась новая звуковая картина. То есть так звучит та самая вспышка излучения нашей черной дыры. Никакого влияния на Землю это событие не произвело, говорят астрономы, ведь Стрелец A* находится примерно на расстоянии в 26 тысяч световых лет от нас.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили звезду, которая принадлежит к классу белый карлик-пульсар и вращается вокруг своей оси очень быстро. Это всего лишь вторая такая звезда, которую удалось на сегодня найти ученым.

Также Фокус писал о том, что согласно новому исследованию, небольшие черные дыры в изолированных галактиках "съедают" больше вещества, чем их "коллеги" в других регионах Вселенной.