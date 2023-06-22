Черные перья и глазки бусинки. Ученые рассказали, как отличить ворону от ворона

Семейство врановых отличается высоким интеллектом, однако порой бывает сложно отличить ворон от воронов.

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Врановые — семейство очень умных птиц, отличительными чертами которых являются глаза-бусинки и черные как смоль перья. Они широко распространены п всему миру, однако не так много людей способны отличить ворон от воронов, пишет IFLScience.

Первое на что стоит обратить внимание — вороны крупнее ворон. Исследователи отмечают, что в среднем вес ворона составляет от 700 граммов до 2 килограммов. Они также обладают более крупными клювами и характерной формой хвоста. Например, во время полета у ворона хвост имеет форму клинка, тогда как у вороны — имеет веерообразную форму. Также известно, что на шее у воронов расположена уникальная группа перьев, которая отсутствует у ворон — перья на их горле более гладкие.

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Несмотря на то, что распространение ворон и воронов пересекается, вторых гораздо реже можно встретить в "бетонных джунглях". Еще одним отличием этих птиц являются их крики. Например, ворон издает глубокий каркающий крик "гронк-гронк", тогда как звуки, издаваемые вороной, более типичны и похожи на "кар-кар".

Исследователи также отмечают, что вороны, как правило, встречаются большими группами, тогда как ворон ищет пару, с которой и проводит большую часть своей жизни. В среднем вороны живут от 7 до 8 лет, а продолжительность жизни ворона значительно больше — от 10 до 15 лет.

Отметим, что семейство врановых включает в себя около 120 различных видов, в которые входят не только вороны и вороны, но и грачи, галки, сороки, сойки и многие другие.

Исследователи отмечают, что несмотря на то, что воронов достаточно сложно встретить в городах, это все же не исключено. Тем не менее исследователи обнаружили, что крайне мало людей способны визуально отличить ворона от вороны, а потому они считают, что вышеперечисленные приметы помогут людям лучше ориентироваться в этих двух видах.

Ранее Фокус писал о том, что в Великобритании ворон создает картины, имитирующие работы великого художника.