Холодок по коже. Дома с привидениями наконец-то получили научное объяснение

Объяснение исследователей на первый взгляд может показаться странным, однако на самом деле это вполне разумно.

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Наряду с историями о снежном человеке, Лохнесском чудовище и многих других, существует множество историй о "домах с приведениями", от одного взгляда на которые по спине идет холодок, а кожа покрывается мурашками. Исследователи долго не могли разгадать этот феномен, однако теперь, похоже, он получил вполне научное объяснение, пишет IFLScience.

Недавно в одном из сообщений на Reddit утверждалось, что истории "домов с приведениями" были расследованы, и виновником оказалось вовсе не сверхъестественное. На самом деле предполагается, что феномен многих "домов с приведениями" в действительности может быть объясним отравлением угарным газом. Так ли это на самом деле?

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По словам токсиколога, отравление угарным газом в действительности может объяснить ряд подобных историй — например, всплески появлений призраков и истории о привидениях в викторианскую эпоху. Так, в подробном отчете, опубликованном в Американском журнале офтальмологии в 1921 году, задокументирован удивительный случай семьи.

В отчете говорится, что они переехали в дом 9 лет назад, а после их стали преследовать призраки. Отцу, который любил полакомиться фруктами в одиночестве перед сном, постоянно казалось, что за ним кто-то наблюдает. Далее в доме начали болеть дети — они побледнели и потеряли всякий интерес к еде, а отцу то и дело мерещилась "странная женщина", одетая в черное, которая приходила к нему в столовую. Мать семейства рассказала о том, что однажды после театра ее начали мучить странные сны, которые, казалось, длились часами. Когда наконец насупило утро, она почувствовала себя слишком больной и усталой, чтобы встать. В эту же ночь глава семейства также подвергся странному кошмару — ему казалось, что кто-то схватил его за горло и пытался душить.

Изначально логичное объяснение подсказал брат главы семейства, а позже оно было подтверждено и офтальмологом, когда он обнаружил явные повреждения в глазах детей. Всего через 2 дня после того, как они въехали в дом, у них сломалась печь — она и стала вероятным источником отравления угарным газом, которое вызвало головные боли, плохое самочувствие и видения призраков.

Еще один случай произошел относительно недавно. Писательница Кэрри Поппи почувствовала странное "плохое духовное присутствие". Женщина рассказывала, что ей казалось, будто за ней наблюдают, а после у нее появились слуховые галлюцинации и странное ощущение давления в груди. Она слышала некий свист, порой ей казалось, что нечто проходило мимо нее. Затем ее накрывало тревожное чувство, будто в доме присутствовал кто-то еще — писательнице казалось, что это "демон".

Поппи даже связалась с "охотниками за приведениями", которые, к счастью, посоветовали ей изучить симптомы отравления угарным газом. Позже Кэрри обратилась в газовую компанию, специалисты которой подтвердили утечку.

Исследователи отмечают, что отравление угарным газом не может объяснить всех сообщений о приведениях, которые вполне можно объяснить мистификацией, галлюцинациями во время сонного паралича, плохим сном и многими другими факторами.

Однако по словам токсиколога Альберта Донней, угарный газ и отравление им в действительности могут вызвать галлюцинации. Он также отмечает, что это может стать ответом на вопрос: почему викторианцы с бензиновыми лампами и токсичными обоями были так подвержены и очарованы историями о призраках.

Ранее Фокус писал о том, что почему люди до сих пор верят в существование снежного человека.