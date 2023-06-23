Заговор Смитсоновского музея: археолог "нашел" древнеегипетские сокровища в Гранд Каньоне

Под тысячелетней красотой Большого каньона скрывается тайна, которая бросает вызов общепринятой истории. Исследователи раскрыли правду о вероятном сокрытии Смитсоновского музея и загадочном рассказе о древних египтянах в культовом природном чуде Америки.

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В определенных отдаленных уголках интернета циркулирует убеждение, что Смитсоновский музей скрывает убедительные доказательства чрезвычайного происшествия. Оно гласит, что древние египтяне, которые отправились в Большой каньон и оставили после себя сокровища иероглифов и мумифицированных останков, сохранившихся в течение тысячелетий пишет IFLScience.

Истоки этой теории заговора восходят к далекому 1909 году, когда заядлые читатели уважаемой газеты "Arizona Gazette" увлечены рассказом о бесстрашном исследователе, известном как Г.Э. Кинкейд (G.E. Kincaid), и его отважной экспедиции вниз по реке Колорадо. Газета опубликовала два рассказа о его авантюрном путешествии, и во второй части Кинкейд рассказал о встрече с таинственным входом в пещеру, расположенную на высоте примерно 609 метров над извилистым руслом реки. Заинтригованный следами от долота на внутренних стенах пещеры, Кинкейд начал беспрецедентное по своим масштабам исследование.

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Исследователь рассказывал: "Когда я увидел следы от долота на стене внутри входа, я заинтересовался, взял ружье и зашел внутрь. Во время этого путешествия я отошел на несколько сотен футов вдоль главного прохода, пока не дошел до склепа, в котором и обнаружил мумии".

По его словам, гробница, где обнаружили мумии, — одной из самых больших помещений, стены которой наклонены под углом около 35 градусов. На них расположены мумии, каждая из которых занимает отдельную тесаную полку. Над каждым — небольшая скамья, на которой найдены медные кубки и обломки сломанных мечей. Некоторые из мумий покрыты глиной, и все они завернуты в ткань.

Все мумии оказались мужскими, там не похоронен ни один ребенок или женщина. Это наводит на мысль, что эта внешняя часть была казармой воинов. Однако на одних мумиях открытия не завершились.

Углубляясь в таинственную пещеру, Кинкейд наткнулся на огромные пространства и комнаты, тщательно высеченные в непоколебимой скале, и множество артефактов.

Он рассказал: "Более ста футов от входа находится зал, крестообразной формы, длиной в несколько сотен футов, в котором находится идол или изображение бога, сидящего, скрестив ноги, с цветком лотоса или лилии в каждой руке. Его лицо обращено на восток".

Исследователь писал, что идол почти напоминал Будду, хотя ученые не уверены, какой именно религиозный культ он представлял. Принимая во внимание все найденное до тех пор, вполне возможно, что это поклонение больше всего напоминает древних людей Тибета.

Кроме этого, Кинкейд описал различные артефакты, среди которых витиеватые вазы, урны, великолепные медные и золотые кубки. Эти сокровища вызвали интерес Смитсоновского института, что привело к тщательному исследованию. Однако самые удивительные открытия заключались в непостижимых иероглифах, украшавших урны, стены над дверными проемами и каменные таблички, найденные возле божества.

В отчете добавили: "Гравировка на табличках, вероятно, имеет отношение к религии народа. Похожие иероглифы находили на юге Аризоны. Среди пиктографических надписей найдено только два животных. Одно из них — доисторического типа".

Однако не все так просто. К сожалению, это утверждение вряд ли можно считать хотя бы отдаленно убедительным доказательством. Смитсоновский музей, конечно, отрицает свою причастность к такому открытию и категорически утверждает, что не существует никаких записей, подтверждающих существование Г.Э. Кинкейда.

Вполне вероятно, что эта захватывающая история происходит из сферы художественной литературы — выдумки, имеющей целью обмануть. Аналогичная история дерзких масштабов появилась в 1878 году, когда печально известный трикстер Джозеф Малхеттен распространял причудливый рассказ о колоссальной пещере, открытой в Кентукки, в которой якобы содержалось несколько египетских мумий.

Это фантастическое утверждение оказалось лишь фрагментом в широком репертуаре мистификаций Малхеттена, который включал такие рассказы, как повторное открытие легендарной Вифлеемской звезды и окаменение останков Джорджа Вашингтона после его смерти.

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