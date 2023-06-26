Землю ожидают сильнейшие геомагнитные бури: пик активности Солнца настанет раньше

Ученые считают, что солнечный максимум наступит раньше предполагаемых сроков и будет намного сильнее остальных проявлений активности Солнца.

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Сейчас многие ученые считают, что пик солнечной активности или солнечный максимум должен наступить не раньше 2025 года. Но некоторые исследователи считают, что увеличение уровня активности Солнца стоит ожидать уже в конце этого года. Это может привести к появлению сильнейших геомагнитных бурь, что может очень негативно сказаться на земных технологиях, пишет Live Science.

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Изменения на Солнце каждые 11 лет

Солнце – это не обычный спокойный плазменный шар, а объект, в котором постоянно происходят разные внутренние и внешние процессы. И Солнце меняется каждые 11 лет во время солнечных циклов. Дело в том, что примерно в середине такого цикла наступает повышение уровня солнечной активности. Этот период получил название солнечный максимум и в это время на нашей звезде появляется большее, чем обычно количество вспышек и корональных выбросов массы, то есть плазмы, в космос.

Такие извержения мощных потоков энергии и намагниченной плазмы, если они достигают Земли, вызывает появление геомагнитных бурь. Эти бури ученые разделяют на 5 типов по уровню мощности. Но каждая такая геомагнитная буря может негативно повлиять на работу спутников на орбите, на работу связи и систем навигации на Земле, а также на работу энергосистем. То есть чем мощнее геомагнитная буря, тем более сильное негативное влияние она может оказать на наши технологии. Например, в 1859 году состоялась настоящая технологическая катастрофа на планете, когда после сильнейшей вспышки на Солнце была отключена на долгое время телеграфная связь, а также перестала функционировать энергосистема в разных регионах планеты. Учитывая тот факт, что технологии давно ушли далеко вперед и люди напрямую от них зависят, то любая очень сильная геомагнитная буря может привести к настоящему коллапсу всей деятельности людей на Земле.

Ученые считают, что солнечный максимум наступит раньше предполагаемых сроков и будет намного сильнее остальных проявлений активности Солнца Фото: Forbes

Солнечный максимум наступит раньше — он более опасен для Земли

Сильные геомагнитные бури появляются как раз во время солнечного максимума. И некоторые ученые считают, что следующий период повышенной активности Солнца может наступить уже в конце 2023 года, а не в 2025 году, как предполагают сейчас многие исследователи. Но самое опасное для нас то, что этот максимум может быть намного сильнее предыдущих подобных событий на Солнце.

Новый солнечный цикл под номером 25 начался в декабре 2019 года и должен продлится 11 лете до 2030 года. В это время сначала на Солнце наблюдается низкий уровень активности, а затем он возрастает примерно в середине цикла. За тем снова появляется период снижения уровня активности, который называют солнечный минимум.

По словам Алекса Джеймса из Университетского колледжа Лондона, Великобритания, во время минимума сильное магнитное поле Солнца удерживает очень горячую плазму очень близко поверхности звезды. Таким образом сильная солнечная активность подавляется. Но затем линии магнитного поля запутываются и разрываются, в результате чего магнитное поле становится слабее. Поэтому появляются вспышки на Солнце и корональные выбросы массы.

Когда Солнце приближается к периоду более высокого уровня активности, то на звезде появляется большое количество таких более темных участков на поверхности, как солнечные пятна. Кстати, именно в них рождаются солнечные вспышки. Соответственно, чем больше пятен, тем больше вспышек и больше выбросов плазмы в космос.

Все солнечные вспышки ученые разделяют на 5 классов в зависимости от их мощности — A, B, C, M и X Фото: NASA

Первоначальные прогнозы ученых из NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США предполагают, что очередной солнечный максимум будет похож на предыдущий во время 24-го солнечного цикла и продлится с разной интенсивностью в течение 2025 и 2026 года. Тот максимум был относительно слабым и особенно ничем не запомнился.

Но теперь некоторые эксперты по космической погоде утверждают, что количество солнечных пятен намного больше, чем раньше. Их больше, чем показывали прогнозы. То же самое касается и намного большего количества солнечных вспышек, которые постоянно появляются с конца прошлого года и продолжаются сейчас. Например, количество самых мощных вспышек класса Х резко увеличилось. Все солнечные вспышки ученые разделяют на 5 классов в зависимости от их мощности — A, B, C, M и X. Подобные извержения энергии и плазмы на Солнце приводят к более частым появлениям геомагнитных бурь на Земле.

Самые сильные геомагнитные бури — катастрофа на Земле

По словам Джеймса, подобная солнечная активность говорит о том, что солнечный максимум может наступить уже в конце этого года и судя по текущим события может быть намного сильнее, чем предыдущие максимумы.

Солнечный максимум может наступить уже в конце этого года и судя по текущим события может быть намного сильнее, чем предыдущие максимумы Фото: Express

По словам Цзы-Вей Фанг, исследователь из Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, новые мощные вспышки на Солнце могут привести к очень сильным геомагнитным бурям на Земле. В результате может быть парализована работа спутников на орбите, а также работа связи и это может привести к длительным отключениям электроэнергии. Некоторые ученые вообще предполагают, что может перестать работать даже Интернет. То есть, если прогнозы ученых верны, то очень сильный солнечный максимум может вызвать на некоторое время настоящую технологическую катастрофу.

Но точно сказать, когда может случиться то или иное мощнейшее извержение на Солнце ученые не могут, потому что прогнозировать поведение Солнца очень сложно.

Фокус уже писал о том, что недавно на Солнце произошла вспышка класса Х1.1, которая привела к появлению умеренной геомагнитной бури.