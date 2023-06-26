Звезды умирают по-разному: астрономы обнаружили совершенно новый способ их смерти

Ученые предполагали, что такой вариант гибели звезд существует, но еще никогда не наблюдали его. До недавнего времени.

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Международная группа ученых представила результаты наблюдений за очень далекой галактикой в издании Nature Astronomy. Согласно исследованию, астрономы обнаружили очень мощный взрыв в древней галактике и этот взрыв был вызван типом разрушения звезд, который предсказывали давно, но еще ни разу не видели, пишет Universe Today.

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Ученые обнаружили гамма-всплеск, который, скорее всего, появился в результате столкновения двух нейтронных звезд. Эти звезды находились в центре галактики, на расстоянии в 3 млрд световых лет от нас, где вращались в переполненном звездами пространстве недалеко от центральной сверхмассивной черной дыры.

Нейтронные звезды появляются в результате гибели огромных звезд и представляют собой компактную сферу диаметром в пару десятков километров, но при этом они имеют массу нашу Солнца. То есть это очень плотные объекты. Что касается гамма-всплесков, то это самые мощные взрывы во Вселенной. Во время такого явления выделяется больше энергии, чем во время других известных взрывных событий.

По словам авторов исследования, гравитация огромной черной дыры может нарушить орбиты летающих рядом звезд и это может привести к их столкновению. О том, что звезды могут умереть таким способом в переполненных звездами регионах космоса в центрах галактик, ученые предполагали уже примерно 40 лет. И только сейчас нашли подтверждение давней теории.

Ученые предполагали, что такой вариант гибели звезд существует, но еще никогда не наблюдали его. До недавнего времени Фото: Universe Today

На самом деле многие звезды умирают в результате взрыва сверхновой, после чего появляются либо нейтронные звезды, либо черные дыры звездной массы. Но такие звезды, как Солнце умирают по-другому, превращаясь в маленькую звезду под названием белый карлик. Но новое исследование показывает еще один способ, как могут умереть звезды.

Ученые использовали данные космических и наземных телескопов для изучения сильного гамма-всплеска в далекой галактике. Оказалось, что она состояла из старых звезд, которым в основном было уже по несколько миллиардов лет.

По словам ученых, такие галактики имеют очень большую массу и в их центрах находятся огромные черные дыры, которые имеют очень сильное гравитационное влияние на окружающий космос. В частности это влияние может привести к изменению орбиты летающих рядом звезд, которые впоследствии идут на столкновение друг с другом.

По словам ученых, две нейтронные звезды подлетели друг к другу настолько близко, что гравитация начала процесс их разрушения, пока они не превратились в маленькую черную дыру, окруженную оставшимся веществом. Но в результате такого слияния появился огромный выброс энергии, который и называется гамма-всплеск.

Фокус уже писал о том, что в центре нашей галактики найдены объекты, не похожие ни на что иное в Млечном Пути.