Работает не так, как вы думаете: каким образом вода тушит огонь

Вода тушит огонь, но не воздействует на само пламя.

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С самого детства всем известно, что с помощью воды можно потушить пожар. Но обычно люди не интересуются тем, как именно происходит процесс подавления огня водой. Почему и как именно вода может потушить огонь? Оказывается, это работает не так, как вы можете подумать, пишет Live Science.

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По словам Сары Макаллистер, эксперта по пожарам и представительницы Лесной службы США, вода в основном тушит огонь потому, что она является хорошим теплоотводом. То есть вода хорошо поглощает тепло.

Это может звучать необычно, но на самом деле вода не воздействует на само пламя. Как известно для процесса горения нужны топливо, кислород и источник тепла. Но вместо того, чтобы бороться напрямую с огнем, вода воздействует на топливо, то есть она усложняет процесс его горения. Таким топливом может выступать что угодно: дерево, трава или же здание.

По словам Майкла Голлнера из Калифорнийского университета в Беркли, США, когда, например, горит древесина, то тепло огня испаряет вещества в ней и они превращаются в газ, который подпитывает огонь. Если тушить древесину водой, то температура пламени должна быть очень горячей, чтобы испарить вещества в древесине и саму воду.

Вода тушит огонь, но не воздействует на само пламя Фото: ScienceAlert

Но, из-за высокой теплоемкости воды для ее испарения требуется много энергии или тепла. Если огонь тратит свое тепло на испарение воды, то у него остается меньше энергии на нагрев топлива. Поскольку вода поглощает тепло, то топливо охлаждается. Огонь не может нагреть топливо настолько сильно, чтобы начался процесс его испарения, а значит огонь не может подпитывать себя и рассеивается.

По словам Голлнера, это очень эффективный способ сдерживания распространения пожара на большую территорию. То есть нужно лить воду на топливо, способствующее подпитке огня.

С другой стороны, еще одним способом тушения пожаров, является использование водяного пара. Это особенно эффективно при тушении пожаров в специализированных помещениях, например, там, где находится серверное оборудование. То есть пожарным нужно постараться сохранить эти компьютеры, а потому лить на них жидку воду не самый лучший вариант.

В таком случае помещение наполняют настолько маленькими каплями воды, что они практически похожи на водяной пар. По словам Голлнера, большое количество водяного пара вытесняет кислород из помещения и огонь охлаждается.

По словам Макаллистер, вода не всегда является эффективным способом для тушения пожаров, особенно если речь идет о лесных пожарах. С одной стороны, очень трудно доставить огромное количество воды для тушения крупного лесного пожара. Но на самом деле чаще всего воду во время таких пожаров используют не для тушения огня, а для замедления процесса горения. После этого пожарные используют другие вещества для локализации и уничтожения очагов возгорания.

Фокус уже писал о происхождении небесных огней, созданных человеком, то есть о том, как появились фейерверки и как они распространились по всему миру.