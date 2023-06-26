Невидимое вторжение. Пагубное влияние микропластика на наш кишечник раскрыли ученые

Мы съедаем до 74 000 пластиковых частиц в год. Ссылаясь на новое исследование, ученые призывают нас обращать больше внимания на пагубное влияние пластика на наш организм.

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Каждый год мы поглощаем внушительную кучку крошечных пластиковых кусочков, даже не подозревая об этом. Это может показаться незначительным, но эти маленькие пластиковые частицы, называемые микропластиком, по сообщению ученых, могут быть причиной проблем в нашем организме, пишет ScienceAlert.

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Пластиковые отходы в океане, со временем распадаются на крошечные, микроскопические кусочки. Так, в природу попадает чрезвычайно скрытный вредитель, именуемый микропластиком. Этот пластик настолько мал и распространен, что попадает в нашу пищу, напитки и даже в воздух, которым мы дышим. По оценкам ученых, каждый из нас ежегодно проглатывает до 74 000 таких частиц.

До сих пор ученые не знали, насколько сильно эти крошечные захватчики могут влиять на наше здоровье. Однако новое исследование, проведенное Университетом Тафтса, начало раскрывать некоторые ответы, и полученные результаты могут стать причиной для беспокойства.

Проще говоря, исследователи создали в лаборатории мини-версию кишечника человека с помощью стволовых клеток. Это похоже на создание масштабной модели автомобиля, чтобы понять, как он работает. Затем они ввели в эту модель микропластик, чтобы посмотреть, как отреагирует "псевдокишечник".

С помощью данной модели ученые обнаружили, что различные клетки в нашем кишечнике по-разному реагируют на эти пластиковые частицы. Одни клетки проглатывают мелкие частицы, а другие принимают более крупные. Загвоздка в том, что клетки, которые поглощали более крупные элементы, повреждались при высокой концентрации пластиковых частиц. Это позволяет предположить, что микропластик может быть связан с заболеваниями кишечника.

Ученые также заметили, что когда клетки вступали в контакт с большим количеством микропластика, они начинали выделять вещества, называемые цитокинами. Это нормальная часть иммунного ответа нашего организма, но если этот процесс переходит на повышенный уровень, он может способствовать развитию таких заболеваний, как воспалительные заболевания кишечника.

Ученые все еще не уверены, насколько сильно микропластик вреден для нашего здоровья. Но эти результаты определенно вызывают тревогу и требуют дальнейших исследований. Очевидно, что эта проблема касается не только окружающей среды, но и непосредственно нашего здоровья. Ведь кроме нашего кишечника, эти частицы, как минимум, оседают в наших легких.

В качестве положительного момента, можно отметить, что данное исследование позволило создать новый способ более эффективного изучения воздействия микропластика на наш организм. Это может быстрее привести нас к более глубокому пониманию того, как эти частицы влияют на нас и как мы можем смягчить их воздействие.

Поэтому в следующий раз, когда вы посмотрите на кусок пластика, одиноко лежащий в траве или плавающий в неположеном для него месте — помните: дело не только в том, что он засоряет наши свалки и окружающую среду. Эти крошечные частицы могут попасть в наш организм и нанести вред, о котором мы только начинаем догадываться. Но, вооружившись исследованиями, подобными этому, мы на пути к пониманию этой невидимой угрозы и к тому, как с ней бороться.

Ранее Фокус писал о том, что такое микропластик и чем он потенциально опасен. Ученые объяснили, что с этим видом пластика не так и почему нам стоит насторожиться.

Также Фокус писал о том где оседает микропластик в нашем организме. Исследователи выяснили, места нашего организма где собирается весь этот пластиковый мусор.