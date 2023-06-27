Придется переписать возраст Вселенной: близкое звездное скопление не вписывается в хронометраж

Либо это шаровое звездное скопление появилось вскоре после Большого взрыва, либо возраст Вселенной придется переписать.

Related video

Астрономы уже знали о том, что шаровое звездное скопление M92, расположенное в Млечном Пути на расстоянии в 27,7 тысяч световых лет от нас, очень старое. Но новые оценки возраста этого объекта могу привести к тому, что придется переписать возраст самой Вселенной, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Один из старейших известных космических объектов во Вселенной блуждает по Млечному Пути и приближается к нам со скоростью в 100 км/с. Поэтому через несколько миллионов лет у астрономов будет лучшие возможности для его изучения. Тем не менее группа ученых из Дартмутского колледжа, США, использую имеющиеся данные о шаровом звездном скоплении M92 представили новое значение возраста этого объекта.

Шаровые звездные скопления являются объединением десятков тысяч звезд, которые находятся очень близко друг к другу. В основном эти скопления очень древние, но некоторые из них являются очень старыми. Поэтому астрономы тщательно изучают их, чтобы лучше понять самые ранние этапы эволюции Вселенной.

Одним из самых старых (иногда его называют самым старым) шаровых звездных скоплений является M92, которое находится относительно недалеко от Земли. Но истинный возраст этого скопления до сих пор является предметом споров астрономов. Текущие оценки возраста шарового скопления находятся в диапазоне от 11 млрд лет до 14,8 млрд лет. При этом, если брать последнее значение, то уровень погрешности просто огромный – плюс минус 2,5 млрд лет.

Возраст Вселенной сейчас оценивают в 13,8 млрд лет с погрешностью плюс минус 24 млн лет. То есть, исходя из вышеуказанных оценок возраст М92 уже может быть больше, чем возраст самой Вселенной. Авторы нового исследования решили провести новые расчеты, чтобы все-таки уточнить значение возраста шарового звездного скопления М92.

Шаровое звездное скопление M92 Фото: ESA

В шаровых звездных скоплениях все звезды сформировались примерно в одно и то же время. Предыдущие оценки возраста M92 проводились путем изучения звезд на разных стадиях их жизненного цикла. Но авторы нового исследования указывают на то, что в разных моделях эволюции звезд не всегда учитывается широкий диапазон неопределенностей, которые могут повлиять на жизнь звезд.

Поэтому ученые создали новые модели звездных скоплений, используя различные скорости термоядерных реакций в ядрах звезд, разный состав и много других факторов, которые могут повлиять на эволюцию звезды. Затем они сравнили свои модели с наблюдениями за 18 000 звезд в скоплении M92, чтобы найти наиболее близкие совпадения.

Таким образом ученые получили новый, как они считают, наиболее точный возраст шарового звездного скопления М92 с намного меньшей погрешностью, чем в предыдущих исследованиях. По словам ученых, этому скоплению 13,8 млрд лет с погрешностью в плюс минус 750 млн лет. То есть либо этот объект появился очень скоро сразу же после Большого взрыва, либо же возраст Вселенной все же другой.

В любом случае, если эти расчеты верны, то это шаровое скопление появилось почти сразу же после появления Вселенной. С другой стороны, может быть в расчетах возраста космоса имеется серьезная ошибка.

Как известно ничто во Вселенной не может лететь больше скорости света, а частице света, как известно является фотон. Как уже писал Фокус, ученые рассказали, что "ощущает" эта частица во время такого путешествия в космосе и как она может воспринимать окружающую Вселенную.

Также Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, почему известная нам Вселенная в самом начале своей истории не превратилась в черную дыру, хотя это было возможно.