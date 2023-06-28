Незаконная торговля историей. В Китае удалось вернуть более 300 кг похищенных древних монет

В отдаленном регионе Китая невероятное возвращение артефактов прошлых династий высветило проблему нелегальных раскопок и торговли культурными реликвиями, которая приобрела угрожающие масштабы.

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Недавнее задержание местными властями семи подозреваемых на северо-западе Нинся-Хуэйского автономного района привело к изъятию невероятной коллекции старинных монет весом более 300 килограммов. В сотрудничестве с Центром защиты культурных реликвий и другими организациями удалось установить, что задержанные лица занимались незаконной деятельностью, которая включала раскопки древних культурных объектов, осквернение священных могил и последующую торговлю этими историческими артефактами, пишет Global Times.

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На предварительных этапах расследования правоохранители установили, что два человека силой проникли на территорию известного заповедника природных ресурсов горы Хэлань. Злоумышленники вынесли оттуда значительный клад старинных монет времен династии Сун (960-1279 гг.), который, по оценкам экспертов, достигает стоимостью более 500 000 юаней.

К сожалению, этот случай в 2023 году не является единичным в Нинся. Район и раньше становился жертвой подобных инцидентов, одним из ярких примеров которых являются незаконные раскопки памятника в 2014 и 2015 годах. Это место, которое считается единственным известным местом находок периода Си Ся (1038-1227) в районе, повреждали трижды, что привело к потере примерно 109 016 древних монет от рук дерзких грабителей.

Эти древние монеты, пропитанные весом таинственной исторической культуры, продали всего за 110 юаней за полкилограмма, что значительно занижало их истинную ценность.

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