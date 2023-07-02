Телескоп Хаббл заглянул в очень неправильную галактику: в чем ее особенность (фото)

Ученые показали новый снимок необычной по своему внешнему виду далекой галактики ESO 174-1.

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Астрономы используют космический телескоп Хаббл для изучения относительно близких к нам по космическим меркам галактик. На новом снимке обсерватории показана очень неправильная галактика под названием ESO 174-1, которая находится на расстоянии в 11 млн световых лет от нас. Ее структура действительно может удивить, пишет Phys.

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Галактика ESO 174-1 напоминает одинокое туманное облако на фоне ярких звезд, и она состоит из яркого облака звезд и темной извилистой полосы газа, и пыли, которую видно в правой части нового снимка. Это изображение неправильной галактики ESO 174-1 было получено в рамках серии наблюдений за космосом, предназначенных для лучшего понимания наших ближайших галактических соседей.

Ученые показали новый снимок необычной по своему внешнему виду далекой галактики ESO 174-1 Фото: NASA

Ученые хотят обнаружить самые яркие звезды и выяснить основные свойства каждой известной галактики в пределах 10 мегапарсеков от Земли. Парсек — это единица измерения, которую используют астрономы вместе с такой единицей как световой год. 10 мегапарсеков — это 32 млн световых лет, но такими образом ученым немного проще описывать расстояния до других галактик. Например, самая близкая к Земле звезда (не считая Солнца) под названием Проксима Центавра находится на расстоянии в 1,3 мегапарсека (это примерно 4 световых года или 40 трлн км).

На самом деле снимки таких галактических соседей занимают лишь 2-3% времени основных наблюдений космического телескопа Хаббл. Для телескопа неэффективно проводить последовательные наблюдения за объектами, которые находятся в противоположных частях неба. Поэтому такие изображения получает телескоп между другими наблюдениями.

По словам ученых, таким образом обсерватория продолжает постоянно собирать важные данные о космосе даже тогда, когда меняет свой угол обзора для изучения основной цели. Астрономы понимают, что нужно сейчас использовать все время работы стареющего 33-лтнего телескопа, ведь в ближайшем будущем он может прекратить свою работу.

Фокус уже писал о том, что с помощью космического телескопа Уэбб ученые впервые увидели свет звезд вокруг квазаров в галактиках из ранней Вселенной. Телескоп Уэбб смог заглянуть в более далекие глубины космоса, чем это мог сделать телескоп Хаббл.