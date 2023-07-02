"Невидимая" растительная технология доисторических людей: как изготовили первые ткани и шнурки

Освещая скрытую главу в истории человечества, экспериментальное исследование раскрывает удивительное использование растительных волокон доисторическими обществами в Юго-Восточной Азии.

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Исследовательская группа во главе с Герминой Хауфлер (Hermine Xhauflair) из Университета Филиппин обнаружила микроскопические признаки использования растений, что проливает свет на технологическую сноровку доисторических сообществ. Дефицит сохранившихся растительных материалов в археологических источниках, особенно в тропических регионах, долгое время затруднял наше понимание и изучение этих технологий. Однако Хауфлер и ее коллегам удалось обнаружить косвенные следы этой неуловимой техники в Юго-Восточной Азии, значительно отодвинув ее хронологические границы назад, пишет Phys.org.

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Исследователи сосредоточили свое внимание на древних артефактах, найденных в пещере Табон, расположенной в Палаване, Филиппины, возрастом около 39 000 лет. Эти каменные инструменты имели прямые признаки микроскопических повреждений, полученных во время использования.

Ученые, осознавая, что современные коренные общины региона все еще используют растительные волокна из таких материалов, как бамбук и пальма, для различных целей, стремились воспроизвести эти методы экспериментально.

Снимая с растений жесткие стебли и превращая их в гибкие волокна для плетения и завязывания, люди оставляли на каменных инструментах, которые использовали для обработки, отчетливый рисунок микроскопического износа. Удивительно, но этот же рисунок обнаружен на трех каменных артефактах, найденных в пещере.

Благодаря этому открытию, исследование раскрывает один из древнейших примеров волоконной технологии в Юго-Восточной Азии, показывая большой технический опыт доисторических обществ, которые процветали около 39 000 лет назад.

Не менее важным является методологический прорыв, которого достигли исследователи, поскольку он позволяет выявить скрытые остатки древних растительных технологий. Будущие исследования обещают пролить дополнительный свет на временные границы и географическую распространенность этих технологий, а также выяснить, являются ли современные обычаи в этом регионе продолжением непрерывной традиции.

Ученые отмечают: "Это исследование значительно расширяет представление о древности волоконных технологий в Юго-Восточной Азии, тем самым предполагая, что доисторические группы, населявшие пещеру Табон, обладали возможностями для изготовления различных предметов первой необходимости. Они не только могли изготавливать корзины и ловушки, но и использовали свои знания для строительства жилищ, парусных лодок, охоты с луком и создания композитных объектов".

Технология невидимых растений доисторических Филиппин

Этим утверждением исследователи отмечают многогранную и незаменимую роль, которую древние растительные технологии играли в жизни доисторических жителей пещеры Табон.

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