Вспомнить все. Ученые научились омолаживать память у престарелых приматов

Снижение памяти в старости может стать напастью прошлого благодаря "гену долголетия", уже помогающему пожилым обезьянам эффективно запоминать.

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Ухудшение памяти — неприятная часть процесса старения, но ученые стали еще на шаг ближе к тому, чтобы замедлить, а может даже обратить его вспять. Они уже смогли помочь пожилым обезьянам выполнять задачи на память, как если бы они были моложе, пишет New Atlas.

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В мире генетики белок под названием klotho уже более трех десятилетий считается "геном долголетия". Он был назван в честь греческой богини Клото, которая, согласно мифу, пряла нить человеческой жизни. Но в реальной жизни klotho не прядет нити; вместо этого он помогает регулировать процессы старения.

Наш организм естественным образом вырабатывает этот белок в почках, но с возрастом уровень klotho снижается. Снижение уровня klotho связано с некоторыми возрастными заболеваниями, такими как затвердение артерий, высокое кровяное давление и дегенерация кровеносных сосудов.

Недавно ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Института нейронаук имени Вейля более пристально изучили клото и его потенциал для омоложения когнитивных функций. Их подопытными были 18 макак-резус, вид обезьян, имеющий сходство с человеком. Этим обезьянам, возраст которых примерно соответствует возрасту 65-летнего человека, ввели дозу клото, а затем попросили пройти легкий и сложный лабиринты, чтобы найти лакомство.

В результате обезьяны, получившие дозу klotho, продемонстрировали улучшение памяти. В частности, они на 20% лучше справились с более трудным заданием и на 6% — с более легким. Что еще более интересно, это улучшение памяти продолжалось не менее двух недель.

Чтобы понять важность этого, представьте, что даже в возрасте 70 лет вы не забудете, где припарковали машину, или без труда запомните ряд цифр — два навыка, которые часто ухудшаются с возрастом, а иногда вызывают трудности даже у молодых людей (особенно это касается парковок). Дена Дубал, один из соавторов исследования и врач-исследователь из Института нейронаук имени Вейля Калифорнийского университета в Сан-Франциско, сказала: "Для ученых конечная цель этой задачи заключается в открытии способа увеличить продолжительность жизни".

Несмотря на перспективный тон исследования, важно отметить, что понимание учеными klotho все еще не полное. Как он помогает восстановить когнитивные способности, не совсем ясно, а дозировка, использованная в испытаниях на обезьянах, была значительно меньше, чем в предыдущих испытаниях на мышах.

Тем не менее, это исследование знаменует собой значительный шаг вперед. Положительные результаты испытаний на приматах дают нам веские основания полагать, что этот препарат может работать и на людях. Это приближает нас к новым испытаниям, что, в свою очередь, может еще на один шаг приблизить нас к эффективной антивозрастной терапии.

Хотя весь потенциал klotho еще предстоит раскрыть, становится все более очевидным, что этот белок играет важную роль в понимании и, возможно, даже в обращении вспять влияния старения на нашу память и здоровье в целом.

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