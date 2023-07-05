Сбежать от болезни Альцгеймера: какой вид тренировок поможет обезопасить свое здоровье

Тренировки с сопротивлением не только укрепляют мышцы, но и могут создать надежную защиту от болезни Альцгеймера, говорится в новом исследовании.

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Тренировки в тренажерном зале могут не только поддерживать вашу физическую форму, но и помочь предотвратить болезнь Альцгеймера. Согласно новому исследованию, проведенному на мышах, ученые обнаружили, что регулярные тренировки с сопротивлением могут отсрочить наступление этого возрастного неврологического заболевания, пишет The Independent.

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Если вы часто пробегаете марафон или занимаетесь тяжелыми аэробными упражнениями, вы можете быть приятно удивлены. Исследование, проведенное группой специалистов из Федерального университета Сан-Паулу в Бразилии, предполагает, что силовые тренировки — упражнения, направленные на сокращение мышц против внешнего сопротивления — полезны. Они не только улучшают равновесие и осанку, но и помогают предотвратить падения, которые часто случаются с возрастом.

Силовые тренировки, такие как поднятие тяжестей, увеличивают мышечную массу, плотность костей и общий баланс. Но что еще более важно, они могут защитить нервную систему от болезни Альцгеймера — заболевания, характеризующегося накоплением в мозге белка под названием бета-амилоид, который повреждает нервы и нарушает их связи.

Чтобы проверить свою теорию, исследователи научили генетически модифицированных мышей, предрасположенных к развитию симптомов, похожих на симптомы болезни Альцгеймера, подниматься по лестнице, имитируя тренировки на сопротивление. Они прикрепили к мышам грузы, эквивалентные 75%, 90% и 100% веса их тела, и тренировали их в течение четырех недель.

После тренировок ученые изучили образцы крови мышей. Они сосредоточились на уровне кортикостерона — мышиного эквивалента гормона стресса кортизола у людей, который, как показали предыдущие исследования, может повышать риск развития болезни Альцгеймера, если его уровень повышается из-за стресса. У мышей, тренировавшихся с сопротивлением, уровень кортикостерона был нормальным.

При исследовании тканей мозга мышей ученые обнаружили снижение образования бета-амилоидных бляшек, являющихся важным маркером болезни Альцгеймера. По словам соавтора исследования Энрике Коррейя Кампоса, эти результаты подтверждают идею о том, что физическая активность может обратить вспять изменения в мозге, которые приводят к симптомам болезни Альцгеймера.

Тревожность, еще один фактор, связанный с болезнью Альцгеймера, также снизилась у мышей после тренировок с сопротивлением. Они реже избегали наиболее стрессогенных мест в окружающей среде, что свидетельствует о снижении уровня тревожности.

Беатрис Монтейро Лонго, другой автор исследования, отметила, что тренировки с сопротивлением являются эффективной стратегией для предотвращения или отсрочки симптомов болезни Альцгеймера. Это может быть связано с противовоспалительным эффектом упражнений, хотя для подтверждения этой теории необходимы дополнительные исследования.

Хотя результаты исследования являются предварительными и требуется дальнейшее изучение, особенно эффекта на людях, это многообещающий шаг вперед. Полученные результаты могут проложить путь к разработке доступных стратегий, таких как программы физических упражнений, для снижения распространенности болезни Альцгеймера. Так что в следующий раз, когда вы будете раздумывать, идти в спортзал или нет, помните: это может быть не только физической, но и умственной тренировкой, дающей фундамент к здоровой старости.

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