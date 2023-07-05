Их не должно быть. Обнаружены древние звезды: они все еще вращаются вокруг центра Млечного Пути

Большинство из этих звезд всю жизнь находятся в этом регионе нашей галактики, то есть почти 12,8 млрд лет.

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Многие звезды, которые появились в течение первого миллиарда лет истории существования нашей Вселенной, уже исчезли. Одни звезды взорвались сверхновыми, другие звезды превратились в другие космические объекты. Но некоторые из таких древних звезд все еще продолжают свою жизнь и ученые из Кембриджского университета, Великобритания, обнаружили их вокруг центра Млечного Пути. Но самое интересное состоит в том, как именно они вращаются вокруг центра нашей галактики, пишет IFLScience.

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Чтобы обнаружить самые древние звезды в Млечном Пути, астрономы ищут звезды с низкой металличностью. Дело в том ,что самые первые звезды в основном состояли из водорода и гелия, а все остальные элементы ,которые астрономы называют металлами (хотя химики негодуют по этому поводу), появились после смерти таких звезд. То есть они взорвались сверхновой, и появившиеся благодаря внутренним процессам в этих звездах так называемые металлы стали основой для более новых звезд.

Таким образом, звезда с низкой металличностью, которая имеет совсем немного элементов в своем составе, которые тяжелее гелия и водорода (это те самые астрономические металлы) — это древняя звезда и она появилась очень давно.

Млечный путь Фото: ESA

Но обнаружить такие звезды в центре Млечного Пути очень сложно, тем не менее астрономы провели наблюдение за таким переполненным звездами регионом галактики, как балдж. По словам авторов нового исследования, им потребовалось несколько лет наблюдений, чтобы обнаружить древние звезды среди огромного количества молодых звезд. Считается, что балдж Млечного Пути появился первым по мере эволюции нашей галактики, поэтому ученые рассчитывали обнаружить там очень старые звезды.

Оказалось, что эти древние объекты, которые имеют возраст более 12,8 млрд лет, представляют собой хаотичную группу звезд, которая двигается по своеобразным орбитам вокруг центра Млечного Пути. Но на самом деле полного хаоса в их движении нет и существует среднее вращение, которое согласуется с вращением диска Млечного Пути. Орбиты этих звезд пусть и своеобразные, но все равно совпадают почти со всеми орбитами других звезд в галактике.

Как показывает исследование эти древние звезды всю свою жизнь провели в этом регионе космоса, где и появились. И их орбиты никогда не отдалялись от центра Млечного Пути дальше, чем 10 тысяч световых лет. Например, наше Солнце, да и Земля, находятся на расстоянии 26 тысяч световых лет от центра нашей галактики.

Как уже писал Фокус, черная дыра резко вернулась к жизни в далекой галактике, на расстоянии в 10 млрд световых лет от нас. Астрономы неожиданно для себя стали свидетелями проявления активности сверхмассивной черной дыры.