За пределами побегов и иллюзий: как на самом деле фокусник Гудини встретил собственную смерть

Последние события до смерти Гарри Гудини могут шокировать своей причудливостью и неопределенностью, однако истинные причины гибели мастера невероятных освобождений от самых надежных пут и замков озадачивали его последователей и фанатов на протяжении многих лет.

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Гарри Гудини прожил удивительно активную жизнь, занимаясь различными делами, такими как разоблачение мошеннических спиритических сеансов, снимаясь в фильмах и совершая дерзкие побеги из наручников, смирительных рубашек и камер для пыток водой, пишет IFLScience.

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Добавляя еще одно измерение к своему и без того разнообразному резюме, Гудини позволял нападающим бить его в живот. Согласно распространенной легенде, именно один из таких ударов в конечном итоге привел к его смерти 31 октября 1926 года.

Согласно документам, будущий фокусник родился в Будапеште в раввинской семье, хотя сам Гудини утверждал, что местом его рождения является американский штат Висконсин. Также известно, что его бабушка из раввинской семьи Вайс родилась и проживала в селе Йовря (теперь Сторожница, Закарпатская область Украины).

Во время турне по Соединенным Штатам Гудини столкнулся с досадным несчастным случаем, когда выполнял трюк с камерой водяных пыток в Олбани — он сломал лодыжку. Несмотря на эту неудачу, юноша продолжил турне и встретил Самуэля Дж. Смиловича, студента, который подошел к нему после лекции по спиритизму в Университете Макгилла.

Смилович представил Гудини набросок, где нарисовал знаменитого артиста-беглеца, после чего получил приглашение встретиться за кулисами после шоу. Именно во время этой встречи был нанесен роковой удар.

Джек Прайс, очевидец инцидента в гримерке Гудини, позже рассказал об этом событии в отрывке, опубликованном сэром Артуром Конан Дойлем, близким другом фокусника. В рассказе Прайса подробно описано, как студент поинтересовался, действительно ли Гудини может выдержать удары в живот без боли.

Получив согласие Гудини, студент нанес ему серию сильных ударов ниже пояса, напоминавших удары молотка. Прайс попытался вмешаться, но студент продолжал бить, несмотря ни на что.

Прайс описал, как Гудини резко остановил приступ жестом, сигнализируя, что он достиг своего предела. На протяжении всего испытания фокусник, казалось, испытывал значительные боли, заметно вздрагивая от каждого удара.

Впоследствии Гудини страдал от сильной боли в животе, которая только усиливалась. Тем не менее он продолжал выступать в своих шоу, несмотря на ухудшение состояния.

Через несколько дней врач наконец осмотрел его и поставил диагноз "острый аппендицит", настоятельно рекомендуя немедленную госпитализацию. Однако Гудини решил принять участие в еще одном шоу.

После этого поспешно исполненного и неудачного выступления фокусник вернулся в свой отель, упорно отказываясь от медицинской помощи. Его жена, Бесс, настояла на профессиональной помощи, и в конце концов его прооперировали.

К своему ужасу, хирурги обнаружили, что у него разорвался аппендикс, что привело к перитониту — тяжелому заболеванию, для лечения которого еще не изобрели пенициллин. Здоровье Гудини продолжало ухудшаться, и 31 октября он не выдержал и умер.

Под влиянием домыслов общественности и СМИ распространились слухи, что аппендицит и последующую смерть Гудини объясняли ударами, нанесенными в живот. Однако никаких обвинений в связи со смертью фокусника не выдвинули.

Исследования и медицинские выводы о связи между травмой и аппендицитом все еще не окончательные. Выявлено лишь 28 случаев острого аппендицита, вызванного травмой, начиная от автомобильных аварий и заканчивая падениями.

Авторы анализа пришли к выводу, что острый аппендицит, хоть и редко, но все же следует рассматривать как потенциальное последствие прямой травмы живота, особенно если пациент испытывает боль в правом нижнем квадранте, тошноту и потерю аппетита.

Хотя вполне вероятно, что травма спровоцировала аппендицит Гудини, не менее вероятно, что временное совпадение на самом деле случайность. Учитывая, что Гудини часто получал удары в живот, можно предположить, что любой будущий аппендицит мог быть ошибочно связан с другим инцидентом.

Опасный трюк, который поразил поклонников Гудини

К сожалению, истинная причина аппендицита Гудини и его связь с травмой может навсегда остаться загадкой. Однако стоит отметить, что аппендицит, вызванный инфекцией, встречается значительно чаще, чем аппендицит, вызванный травмой, хотя точный механизм последнего все еще не определен.

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