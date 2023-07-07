На Землю надвигаются рекордные волны тепла: ученые рассказали, как защитить города от жары

Исследователи полагают, что некоторые шаги могут позволить городским жителям лучше адаптироваться к смертельной жаре.

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Глобальное потепление неумолимо надвигается, создавая все более экстремальные волны тепла, которые то и дело обрушиваются на Землю. В новом исследовании ученые создали городскую тепловую карту, которая основана на спутниковых изображениях, пишет BBC.

На изображениях видны лоскуты ярких красных, желтых и оранжевых участков городов, а также синие и зеленые "клаптики", которые, по сути, оказывают охлаждающий эффект на город. Ученые считают, что подобные тепловые карты показывают драматическое влияние зеленых насаждений, белых дорожных покрытий и воды на города. Простыми словами, именно они позволяют городам охлаждаться и противостоять нарастанию смертельных волн жары.

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Исследователи отмечают, что подобное картирование экстремальных горячих точек является жизненно важным активом, которое весьма пригодится городским планировщикам. Наш мир то и дело нагревается, а смертность, связанная с жарой то и дело продолжает расти. Только в 2022 году более 20 000 людей умерли в Европе по причинам, связанным с жарой. При этом исследователи не перестают предупреждать, что со временем температуры выше 40°C станут для нас вполне обычным явлением.

По словам ученого-исследователя атмосферы в Лаборатории реактивного движения NASA Глинн Халли, изображения, использованные для создания карты, были получены с Международной космической станции. На них видны не только экстремальные температуры поверхности нашей планеты, но и значительно более прохладные районы. Ученые изучили изображения и пришли к выводу, что наличие парков и водных объектов в густонаселенных районах способно помочь городам адаптироваться к надвигающимся экстремальным волнам тепла. Например, одно исследование свидетельствует о том, что районы, расположенные всего в 10-минутной прогулке от парка, на 3°C прохладнее районов за пределами этого диапазона.

Халли отмечает, что фактически эти карты можно использовать для выявления горячих точек, уязвимых регионов, а также для оценки охлаждающего воздействия подходов по смягчении. Последствий жары. Авторы исследования отмечают, что данные карты можно использовать для определения самых горячих районов города. Таким образом чиновники вместе с архитекторами могут пересмотреть планировку города, чтобы помочь ему и жителям лучше адаптироваться к экстремальным волнам тепла, которые, вероятно, будут лишь усугубляться.

Халли с коллегами использовали спутник для повторного захвата той же области и обнаружили, что белое покрытие дорог, например, способно охладить улицы на 1-2°C. Авторы исследования полагают, что подобное взаимодействие между учеными и городскими властями позволит сделать жизнь горожан более комфортной. Кроме того, предполагается, что таким образом человечеству удастся снизить смертность от жары.

По словам руководителя исследовательской группы по адаптации в Баскском центре изменения климата в Испании Марты Олазабаль, создание большего количество зеленых насаждений, посадка большего количества деревьев вдоль улиц и окраска бетонных поверхностей в белый — лишь малая часть тех мер, которые могут предпринять городские власти, чтобы снизить влияние жары на горожан.

Исследователи также отмечают, что с помощью подобных карт можно нанести на карту так называемые "городские острова тепла", которые намного жарче остальных районов, а порой эта разница и вовсе достигает рекордных 15°C. Эти районы опасны для любого человечества, однако станут настоящей ловушкой для уязвимых групп населения, таких как пожилые люди, маленькие дети, малообеспеченные слои населения и рабочие.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что изменения климата превращают нас в людей-кротов.