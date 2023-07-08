Крах Земли. Климатические "петли гибели" могут обрушиться на планету уже через 15 лет

Исследователи предупреждают, что человечество может столкнуться с "переломными моментами" климата намного раньше, чем ожидалось.

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Последние десятилетия исследователи то и дело предупреждают о том, что наша планета неумолимо нагревается и в конце концов это неизбежно приведет к краху климатической системы Земли. Новое исследование полагает, что экосистемы нашей планеты на самом деле могут рухнуть значительно раньше, чем предполагали ученые, пишет Space.

В новом исследовании климатологи из Бангорского университета в Великобритании пришли к выводу, что климатические "переломные моменты", вероятно, наступят совсем скоро. Результаты исследования свидетельствуют о том, что пятая часть всех потенциальных катастрофических переломных моментов в мире, в том числе таяние вечной мерзлоты в Арктике, крах ледяного щита Гренландии и внезапное превращение тропических лесов Амазонки в саванну, могут наступить уже в 2038 году.

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Отметим, что в климатологии "переломным" считается порог, за которым локальная климатическая система необратимо меняется. Например, в случае утраты ледяного щита Гренландии, это повлечет за собой уменьшение количества снегопадов в северной части острова — фактически это сделает большую часть щита невосполнимой.

По словам соавтора исследования Саймона Уилкока, наука о климатических переломных моментах все еще плохо изучена, а потому часто ученые используют для прогнозирования упрощенные модели. Новая попытка ученых спрогнозировать внутреннюю работу экосистем Земли показывает, что пятая часть климатических переломных моментов могут наступить значительно раньше.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что пятая часть всех экосистем Земли в данный момент находятся под угрозой исчезновения. При этом постоянные стрессы, экстремальные события и рекордные волны тепла лишь усугубляют ситуацию. Ученые опасаются, что все это может ускорить климатические изменения, и в конце концов они выйдут из-под нашего контроля. Как только экосистемы достигнут критической точки, будет слишком поздно — обратить вспять последствия будет почти невозможно.

Чтобы понять, как повышение температуры и ряд других стрессов влекут разрушение сложных экосистем, ученые используют компьютерные модели, что позволяет им предсказать их дальнейшую судьбу — впрочем, эта наука еще чрезвычайно молода, а потому случаются ошибки.

В более ранних исследованиях ученые предупреждали, что с первыми глобальными последствия изменения климата человечество столкнется уже к середине столетия, однако настоящие переломные моменты наступят лишь к 2100 году. Теперь же исследователи полагают, что предыдущие прогнозы были весьма оптимистичными.

Авторы исследования отмечают, что в большинстве своем для прогнозирования переломного момента исследователи используют один преобладающий фактор. Однако действительность такова, чтобы земные экосистемы борются не с одной проблемой за раз, а с целым рядом факторов, которые усугубляют друг друга. Например, одни лишь леса Амазонки сталкиваются сразу с рядом проблем, в ом числе:

повышение температуры;

деградация почвы;

загрязнение воды;

нехватка воды.

В ходе исследования ученые построили модели двух озерных и двух лесных систем и запустили их более 70 000 раз, постоянно меняя переменные. Ученые протестировали все системы, используя одну действующую причину коллапса, сразу несколько причин и все причины сразу — выводы оказались весьма тревожными. Результаты исследования свидетельствуют о том, что воздействие сразу всех факторов на экосистемы Земли значительно приближает точку невозврата.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что изменения климата превращают нас в людей-кротов.