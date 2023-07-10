Отец английской литературы уходит в отпуск. Почерк Чосера идентифицирован в редком документе

Тонкая полоска пергамента, пролежавшая под замком более 150 лет, идентифицирована как почерк известного английского поэта Джеффри Чосера. Сначала считалось, что документ написал клерк от имени писателя "Кентерберийских рассказов", который работал государственным служащим.

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Документ, о котором идет речь, известный уже более 150 лет и хранившийся в Национальном архиве, был заявлением об отпуске от лица, написавшего "Кентерберийские рассказы". До сих пор считалось, что заявление написал клерк, действовавший от имени Чосера. Однако профессор Ричард Грин утверждает, что Чосер сам написал документ и подал его на утверждение королю Ричарду II, пишет the Guardian.

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Профессор Грин отмечает значительный вклад, который открытие подлинного почерка Чосера несет в себе для получения дальнейшего понимания выдающегося автора. Он объясняет, что многочисленные средневековые публичные документы остаются неисследованными, а идентификация почерка Чосера может привести к распознаванию его почерка в других исторических документах.

Документ, сохранившийся на полоске пергамента размером 27,5 см х 7 см, написанный паутинным почерком на французском языке, основном бюрократическом языке той эпохи. Его целью было получить разрешение на назначение доверенного лица для выполнения обязанностей Чосера.

Ведущий ученый утверждает, что документ 14-го века написал Чосер и отдал его на утверждение Ричарду II Фото: National Archives

Хотя на нем стоит имя "Geffray Chaucer", как написано на собственной печати автора — Грин утверждал, что его никогда не признавали таким, какой он есть, "частично из-за викторианского снобизма" в отношении его неформального характера, "который является коротким, просто сформулированным и небрежно написанным".

"Настоящий вопрос заключается в том, почему кто-то другой мог написать его? ... Долгое время существовало предположение, что его мог написать высокопоставленный джентльмен, который не писал бы так, как обычный писарь... Викторианцы отвергли это как маловероятное — и с тех пор люди просто следовали за ними", — сказал Грин.

В период с 1374 по 1386 год Чосер служил королевским ревизором, ответственным за надзор за сбором пошлин на экспортируемую и импортируемую шерсть, среди прочих товаров.

В позднем средневековье английская корона ввела налог на экспорт шерсти, и в каждом крупном порту, включая Лондон, назначили двух сборщиков для администрирования этого налога. Король назначал контролера, чтобы обеспечить отсутствие мошенничества.

Грин пишет: "Совокупность доказательств убедительна. Чосер вполне мог знать заранее, что его просьбу об отпуске удовлетворят, но он все равно был обязан пройти формальную процедуру, что требовала, чтобы он составил свою просьбу в письменной форме, получил подтверждение камергера о том, что король одобрил ее, а затем отправил ее в Канцелярию для получения официального разрешения".

Ученый заключает: "Есть все основания полагать, что этот документ является подлинным представлением Чосера, и что он написал его от руки".

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