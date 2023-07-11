За одну минуту пролететь 5 тысяч галактик: анимация показывает космос "глазами" телескопа Уэбба (видео)

С помощью новой 3D-визуализации космоса можно отправиться в путешествие к краю Вселенной.

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Ученые создали новый видеоролик, на котором показан виртуальный полет с огромной скоростью почти до края известной нам Вселенной. При этом можно увидеть одну из самых далеких известных галактик на расстоянии в 13,4 млрд световых лет от нас, пишет IFLScience.

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В 2022 году ученые из проекта CEERS, которые проводили наблюдения за космосом с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили одну из самых далеких галактик в известной нам Вселенной. Эта галактика получила название галактика Мэйси в честь имени дочери одного из ученых проекта. Она существовала уже, когда Вселенной было "всего" 390 млн лет. То есть свет от этой галактики преодолел расстояние в 13,4 млрд световых лет. Именно в этот период истории космоса появлялись самые первые галактики.

Теперь же ученые из Института исследований космоса с помощью космического телескопа, США, создали удивительную 3D-визуализацию космоса. С ее помощью можно "пролететь" через 5000 галактик со скоростью, о которой даже не мечтали писатели-фантасты. Этот видеоролик длится всего 1 минуту, но каждая секунда – это расстояние в примерно 220 млн световых лет. Таким образом уже на 58 секунде вы сможете увидеть галактику Мэйси такой, какой ее увидел телескоп Уэбб.

Галактика Мэйси показана в правом нижнем углу на увеличенном изображении космоса Фото: NASA

Стоит сказать, что в связи с расширением Вселенной, подобные галактики находятся от нас гораздо дальше на самом деле. И постоянно удаляются с большой скоростью, ведь Вселенная одинаково расширяется во всех направлениях. Поэтому, если бы люди имели возможность прямо сейчас на космическом корабле полететь к галактике Мэйси, то оказалось бы, что она находится на расстоянии в примерно более, чем 33 млрд световых лет от Земли.

Это немного сбивает с толку, но если отбросить подобные размышления и просто посмотреть на красоту космоса "глазами" телескопа Уэбб, то вы возможно, сможете получить наслаждение от наблюдения за почти краем известной Вселенной.

Фокус уже писал о том, что астрономы впервые нашли в космосе звезду, которую давно искали. Это недостающее звено в эволюции гигантских так называемых "обнаженных" звезд. Их изучение важно, чтобы понять, как появляются в космосе такие элементы, как серебро и золото.

Также Фокус писал о том, что ученые считают, что первый свет, заполнивший Вселенную, раскроет тайны космоса. Реликтовое излучение хранит в себе информацию о всех событиях во Вселенной за 13,8 млрд лет.