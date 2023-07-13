7 дней ада на Земле. Планета только что пережила самую жаркую неделю за все время наблюдений

Исследователи отмечают, что рекорд самого жаркого дня за этот период был побит сразу несколько раз, и будет только хуже.

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Большинство людей по всему земному шару ощутили на себе эту удушающую жару, которая обрушилась на планету за последние 7 дней. Исследователи считают, что прошедшая неделя стала самой жаркой за всю историю наблюдений, пишет New Atlas.

При этом, по словам ученых, температурные рекорды самого жаркого дня за всю историю наблюдений были установлены сразу несколько раз. Впрочем, эти данные все еще являются предварительными, ученым еще предстоит подтвердить установленные рекорды среднемировой температуры.

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Исследователи отмечают, что начало лета 2023 выдалось исключительно жарким: первый месяц лета стал самым жарким июнем за всю историю наблюдений, а первая половина июля выдалась настолько знойной, что рекорды среднемировой температуры устанавливались одна за другой.

Разные организации используют различные методы и инструменты, а потому цифры в их наблюдениях немного разнятся, однако несколько наборов данных все же сходятся. Например, во всех этих сообщениях говорится, что средняя глобальная температура впервые превысила отметку в 17°C на прошлой неделе. Предварительные данные Японского метеорологического агентства свидетельствуют о том, что 7 июля стало самым жарким за всю историю наблюдений, когда глобальная температура достигла отметки в 17,24°C. В результате это значение побило предыдущий температурный рекорд, установленный всего тремя днями ранее.

Данные Национального управления океанических атмосферных исследований (NOAA), проанализированные Институтом изменения климата Университета штата Мэн, соответствуют данным японских коллег. 3 июля был установлен температурный рекорд 17,01°C, который был побит уже на следующий день, когда столбик термометра поднялся до отметки в 17,18°C, а в среду, 5 июля, был установлен новый рекорд глобальной температуры, когда столбик термометра достиг отметки в 17,23°C.

Отметим, что оба эти набора данных согласуются с предварительными данными Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза, которая также зафиксировала, что неделя с 3 по 9 июля стала самой жаркой за всю историю наблюдений. Отметим, что Всемирная метеорологическая организация (ВМО) пока отстает от коллег и еще не проверила свои данные. Впрочем, исследователи подтвердили существование данной тенденции.

По словам руководителя отдела мониторинга климата ВМО, доктора Омара Баддура, первая неделя июля 2023 года, согласно различным наборам данных от коллег со всего мира, в действительности установила новый температурный рекорд с точки зрения дневных температур. Баддур также отметил, что исследователи со всего мира сейчас пристально наблюдают за этими резкими изменениями климатической системы и температурой поверхности моря.

В то же время, по информации ВМО, недавно были побиты и другие климатические рекорды. Например, температура поверхности моря достигла рекордного уровня в мае и июне 2023 года, а антарктический лед был на 17% ниже среднего — это самый низкий показатель с начала спутниковых наблюдений.

Исследователи со всего мира сходятся во мнении, что установленные в июле рекорды, по-видимому, не продлятся долго и вскоре мы столкнемся с еще более знойными днями и высокими температурами.

Ранее Фокус писал о том, что в 2024 году жара на Земле выйдет на совершенно новый уровень.