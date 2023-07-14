Мы их уничтожили: люди устроили неандертальцам настоящий геноцид 40 тыс. лет назад

В стремлении узнать судьбу неандертальцев ученые продолжают бороться с тайной гибели этого древнего вида. Одна из гипотез предполагает, что наши предки, Homo sapiens, демонстрируя свою способность к геноциду, могли уничтожить своих евразийских родственников.

Related video

Доктор Ярин Эски, известный эксперт по криминологии из Амстердамского свободного университета, утверждает, что "геноцидное насилие и массовая эксплуатация" — определяющие характеристики человеческого вида. В своей работе он исследует, как наша склонность к убийству не только привела к гибели неандертальцев, но и глубоко повлияла на ход человеческой истории, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Что касается нашей потенциальной роли в истреблении наших вымерших родственников, Эски определяет несколько правдоподобных механизмов, с помощью которых мы могли способствовать упадку неандертальцев. Одна из гипотез постулирует, что когда современные люди мигрировали из Африки в Евразию, они непреднамеренно занесли болезни, к которым местные популяции гоминидов не имели иммунитета.

Альтернативная теория предполагает, что наше более совершенное оружие и стратегии охоты позволили нам монополизировать жизненно важные источники пищи, что в конечном итоге привело к тому, что наши менее приспособленные родственники погибли от голода.

Совсем недавно выдвинуто предположение, что неандертальцы не исчезли полностью, а скорее скрестились с современными людьми, что привело к их генетической ассимиляции.

Однако Эски утверждает, что неандертальцы, скорее всего, столкнулись с менее счастливой судьбой. Углубляясь в человеческую психологию и ее исторические последствия, он утверждает, что наши расширенные когнитивные способности — в частности, наша способность к мысленной "дегуманизации" других — способствовали тому, что мы стали господствующим видом на Земле.

Эски утверждает: "Чтобы достичь полного уничтожения и совершить геноцид, нам часто нужно дегуманизировать другое человеческое существо, представляя его как не-человека, что позволяет нам дистанцироваться от его подобия".

Парадоксально, но представление других людей как "нелюдей" является лишь человеческой чертой — проявлением нашей способности к дегуманизации.

Опираясь на примеры из разных исторических эпох, включая Древний Египет, Римскую империю, европейскую колонизацию в Азии и Америке и нацистскую Германию, Эски строит убедительный аргумент, что тотальное уничтожение и эксплуатация через геноцид и колонизацию особенно характерны для человеческого вида.

Сочетая наши определенно убийственные когнитивные способности с нашим кровавым историческим прошлым, Эски приходит к выводу, что вымирание неандертальцев заслуживает признания актом геноцида.

А значит, он подкрепляет мысль о том, что человеческое наследие — и увековечение самого человека как ценного существа — выковано в результате непрерывных актов насилия, разрушения, убийств и геноцида.

Ранее Фокус писал, что известно о доисторическом языке неандертальцев и как они общались.

А также мы объясняли, почему на Земле все еще есть обезьяны, если эволюция реальна.