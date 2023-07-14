В далеком уголке Вселенной растет настоящий "космический монстр" и он расположен примерно в 8 млрд световых лет от нас.

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Космический телескоп Хаббл сделал потрясающий снимок огромного скопления галактик под названием eMACS J1353.7+4329. Оно находится на расстоянии в примерно 8 млрд световых лет от нас. Для сравнения, самые далекие галактики обнаружил космический телескоп Уэбб и они находятся на расстоянии в 13,5 млрд световых лет от Земли. Этот "космический монстр" активно растет и ученые смогли увидеть, как происходит этот процесс, пишет Space.

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На новом снимке телескопа Хаббл можно увидеть огромное скопление галактик eMACS J1353.7+4329, которое находится в состоянии трансформации. Дело в том, что это скопление пока что состоит их двух эллиптических скоплений галактик, которые объединяются в одно скопление. Вокруг галактик в этих скоплениях можно увидеть яркое гало, которое окружает их центры. Также на снимке видны и другие галактики, а также очень яркая звезда в правой части фотографии.

Космический телескоп Хаббл запечатлел создание "космического монстра" Фото: ESA

По словам ученых из Европейского космического агентства, данное скопление галактик также действует как гравитационная линза. А это позволяет ученым исследовать еще более далекие галактики. Такой эффект, как гравитационное линзирование, возникает, в том числе и при слиянии скоплений галактик. Он состоит в том, что огромный космический объект, обладающий очень большой массой искривляет ткань пространства-времени таким образом, что фоновые объекты, расположенные намного дальше увеличиваются в размерах или искажаются. В любом случае их становится видно.

На снимке телескопа Хаббл, например, можно увидеть справа от самой большой центральной галактики, фоновую галактику, свет которой искривился настолько сильно, что она выглядит как две соединенные тонкие дуги.

Это изображение было получено в рамках новой исследовательской программы, которая получила название "Монстры в процессе создания". Целью этих наблюдений являются 5 особых скоплений галактик. По словам ученых, все эти данные будут использованы при наблюдениях за этими "монстрами" с помощью космического телескопа Уэбб.

Фокус уже писал о том, что "призраки" мертвых звезд в Млечном Пути имеют загадочное расположение и астрономы выяснили, почему так происходит. Особенные планетарные туманности в нашей галактике имеют необычное расположение – они выравнены почти параллельно плоскости Млечного Пути.

Также Фокус писал о новом исследовании, согласно которому возраст нашей Вселенной в 2 раза больше, чем предполагалось. Таким образом можно объяснить некоторые загадки космоса.